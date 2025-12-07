در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
فرودگاه امام را شبیه فرودگاه ترکیه میکنیم/ ٢ میلیارد دلار برای توسعه میخواهیم
سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام گفت: اولین اولویت ما جذب شرکتهای هواپیمایی خارجی است مانند همان اتفاقی که در فرودگاههای ترکیه رخ داده است و ترکیه زمانی فرودگاه خود را توسعه داد که توانست ایرلاینهای زیادی را جذب کند و ما هم باید همین مسیر را برویم.
رامین کاشفآذر، سرپرست شرکت شهر فرودگاهی حضرت امام در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ادامه طرح توسعه این فرودگاه اظهار داشت: باید زیرساختهای ترمینالی و زیرساختهای پروازی فرودگاه امام خمینی توسعه پیدا کند و مطالعات توسعه فاز دوم این فرودگاه سالهای گذشته انجام و کارهایی هم شروع شدهاست اما درباره چگونگی ادامه توسعه باید ارزیابی مجددی صورت بگیرد.
وی با اشاره به حجم سرمایهگذاری مورد نیاز برای توسعه این فرودگاه در فاز دوم گفت: حجم سرمایهگذاری مورد نیاز در این ترمینال فارغ از نحوه تامین مالی آن، به طور قطع بیش از ٢ میلیارد دلار است اما این پروژه یکی از نیازهای مهم کشور محسوب میشود.
سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام تاکید کرد: ما به دنبال این هستیم که این فرودگاه نقش ترانزیتی داشته باشد و موضوع و سیاستهای ترانزیتی برای کشورمان بسیار مهم است و قطعا تحقق این برنامه و هدف هم نیاز به سرمایه گذاری بالایی نیاز دارد.
کاشفآذر ادامه داد: تنها موضوع ساخت ترمینال جدید و توسعه فرودگاه اهمیت بالایی ندارد بلکه باید همزمان با ساخت این ترمینال و اجرای طرحهای توسعه ظرفیتهای بهرهبرداری را افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه باید تردد شرکتهای بینالمللی به فرودگاههای ایران از جمله فرودگاه امام افزایش پیدا کند تا شبکه پروازی ایران نقش ترانزیتی داشته باشد، گفت: باید بتوانیم سهم ایران را در بازار ترانزیت هوایی افزایش دهیم و سهمی که در حال حاضر در اختیار کشورهای همسایه قرار گرفته را از آنها بگیریم.
کاشف آذر درباره برنامهریزیها برای تامین مالی ٢ میلیارد دلار مورد نیاز سرمایهگذاری در طرح توسعه فرودگاه امام اظهار داشت: در دنیا برای تامین منابع مالی مورد نیاز پروژههای فرودگاهی روشهایی مختلفی وجود دارد و نمونه موفق در دنیا بحث مشارکت عمومی خصوصی (PPP) است که شرکتهای توسعه تامین منابع و شرکتهای اپراتور و ساخت در اجرای این روش مداخله دارند. البته بخشی از این ٢ میلیارد دلار تامین شده است که باید این موضوع مورد بررسی شود اگر هم در ادامه رویهها تغییر کند، موضوع مهم تحقق استراتژی اصلی یعنی توسعه فرودگاه امام است.
سرپرست شرکت فرودگاهی حضرت امام با بیان اینکه کشور به ترمینال جدید فرودگاه امام نیاز دارد، افزود: در کنار بحث توسعه موضوع مهم چگونگی جذب شرکتهای بینالمللی است تا بهرهبرداران فرودگاه افزایش پیدا کنند.
وی تاکید کرد: اگر بتوانیم از آزادی پنجم استفاده کنیم بسیار امیدوار میشویم که شرکتهای بینالمللی متعددی را دعوت به کار و باید شرایط فعالیت ایرلاینهای خارجی را مساعد کنیم که بخشی از آن انجام شده است و بخشی از آن هم به محیط بیرون صنعت برمیگردد. اما آنچه به محیط درون فرودگاهی برمیگردد این است که اولین اولویت ما جذب شرکتهای هواپیمایی خارجی است مانند همان اتفاقی که در فرودگاههای ترکیه رخ داده است و ترکیه زمانی فرودگاه خود را توسعه داد که توانست ایرلاینهای زیادی را جذب کند و ما هم باید همین مسیر را برویم.