راما حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره وضعیت حفر چاه جدید در تهران باتوجه به تداوم کم‌آبی اظهار داشت: از سال ۱۳۴۷ حفر چاه در کل دشت استان تهران ممنوع شده است و ما چاه جدید جز برای مصارف شرب و صنعت اولویت‌دار در صورتی که امکان تامین داشته باشیم؛ واگذار نمی‌کنیم، تعداد هم خیلی اندک است و در مقایسه با چاه حفر شده زیر ۵ درصد است.

وی افزود: در حال حاضر حفر چاه جدید و برداشت بیش از گذشته را اگر امکان داشته باشد، برای مصارف شرب در دستور کار داریم اگرچه بعضا چاه‌ها ظرفیت لازم را برای افزایش برداشت ندارند.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران تاکید کرد: ما به جز شرب و درصد پایینی صنعت؛ مجوز جدید برای حفر چاه صادر نمی‌کنیم.

وی از جانمایی ۷۰ نقطه برای حفر چاه جدید در سطح تهران خبر داد و گفت: باید اقداملات لازم انجام شود و حفای شروع شود ولی تاکنون حفاری شروع نشده است، اگر بارندگی به حدی نباشد که منابع آب سطحی را تقویت کند قطعا باید به سمت منابع جایگزین برویم.

حبیبی بیان کرد: این گزینه‌ها در دستور کار قرار دارد، روزانه بحث، بررسی و جلساتی برگزار می‌شود و گزینه‌ها مرتب رصد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۴ تاکنون حدود ۱۵ هزار چاه مسدود شده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه ای تهران یادآور شد: در گذشته به طور معمول حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد آب شرب تهران از منابع سطحی و بقیه از منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شد اما اکنون به دلیل خشکسالی‌ها این میزان به ۴۵ درصد از آب زیرزمینی و ۵۵ درصد آب سطحی رسیده است.

