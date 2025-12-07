معاون وزیر کشاورزی در گفتگو با ایلنا:
همکاری ایران و چین برای تولید برنج/ سیاست دولت کشت ارقام پرمحصول است
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به همکاریهای مشترک ایران و چین برای تولید ارقام جدید برنج، گفت: تولید رقم برنج ایرانی- چینی در دستور کار است.
غلامرضا گلمحمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور (تات) در گفتوگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «ارقام جدید برنج کشتشده ازسوی این مرکز چیست و با همکاری کدام کشورها تولید شده است؟» گفت: برخی ارقام برنج مقاوم به خشکی را در سال گذشته معرفی کردیم. از جمله رقم اصلی برنج ما سال گذشته معرفی شد و همان رقم را امسال در سطح هزار هکتار کشت کردیم.
معرفی دو رقم جدید برنج مقاوم به خشکی، بهزودی
معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر معرفی دو رقم جدید برنج مقاوم به تنشهای خشکی و تغییرات اقلیمی در سال جاری، گفت: وزیر جهاد کشاورزی تفاهمنامهای با چین داشتند و ما طبق این تفاهمنامه، چند اقدام را در دستور کار قرار دادهایم و در حال انجام هستیم.
گلمحمدی، از ایجاد مرکز تحقیقات مشترک برنج ایران و چین خبر داد و گفت: هدف از ایجاد این مرکز، توسعه ارقام هیبرید و مقاوم به خشکی با عملکرد بیش از ۶ تن در هکتار است.
ایجاد مرکز تحقیقات مشترک برنج ایران و چین
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: قرار است چینیها لیست ارقامشان را برای ما ارسال کنند تا ما سازگاری آنها را بررسی کنیم و اگر این ارقام با ایران سازگار بود آنها را برای کشت در ایران استفاده کنیم.
گلمحمدی به همکاری سوم با چین اشاره کرد و گفت: قرار شده ۲ نفر از محققان جوان کشور را به چین اعزام کنیم تا یک سال در این کشور بمانند و آخرین روشهای اصلاح مولکولی را در برنج هیبرید مطالعه کنند. هزینه این کار با چین است و قرار است اعزام این دو محقق تا پایان سال انجام شود.
کشت ارقام پرمحصول در دستور سازمان تحقیقات کشاورزی
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: اقدام دیگری که در حوزه برنج در دستور کار است در زمینه برنج چند ساله است که در تلاشیم تا رقمهایی از برنج را وارد کنیم و بتوانیم در پایان برنامه به خودکفایی ۹۰ درصدی دست پیدا کنیم.
گلمحمدی با بیان اینکه مرکز تحقیقات مشترک با چین احتمالا در موسسه برنج خواهد بود، گفت: تمام ارقام برنج که ما به دنبال تولید آن هستیم، با در نظر گرفتن مصرف آب خواهد بود. همچنین، ارقامی خواهند بود که این برنج برای غالب جامعه مصرفکننده پرمحصول باشند و با قیمت پایینتر به دست مصرفکننده برسد.
سیاست ما کشت ارقام برنج پرمحصول است
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) با اشاره به سیاست این سازمان در انتخاب ارقام برنج، گفت: سیاست ما این نیست که تنها به دنبال ارقام برنج کیفی باشیم زیرا عملکرد این نوع برنج پایین است
گلمحمدی افزود: سیاست ما این است که در عین حال که ارقام برنج، پرمحصول هستند، کیفیت آن نیز از بهترین ارقام وارداتی برنج خارجی بهتر باشد.
زمان کشت ارقام جدید برنج
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در پاسخ به این سوال که "ارقام برنج تولیدی مشترک با چین چه زمانی به بازار خواهد آمد؟" گفت: ما مطالعه و کشت این ارقام را شروع کردهایم، اما توجه داشته باشید که اصلاح ارقام چند ساله است.
گلمحمدی افزود: مهم این است که الان داریم از برخی ارقام بهرهبرداری میکنیم. امیدواریم تا پایان برنامه بتوانیم به ارقام جدیدی دست پیدا کنیم.