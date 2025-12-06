قطع گاز شرکت راهآهن
سخنگوی شرکت گاز استان تهران از قطع گاز شرکت راهآهن و صدور اخطار برای وزارتخانه راه و شهرسازی در نخستین روز اجرای طرح گشتهای ویژه مدیریت مصرف گاز خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت گاز استان تهران، علیاصغر نوایی با اعلام جزئیات نخستین روز اجرای گشتهای ویژه مدیریت مصرف گاز در ادارههای دولتی و اماکن عمومی گفت: در این بازدیدهای میدانی، جریان گاز شرکت راهآهن بهدلیل همکاری نکردن و ممانعت از بازرسی مطابق مقررات قطع شد.
وی با اشاره به اخطار کتبی وزارتخانه راه و شهرسازی به دلیل رعایت نکردن دمای رفاه افزود: این اداره در مراجعات بعدی ملزم به رعایت دمای آسایش و فراهم کردن امکان بازدید کارشناسان است، در غیر این صورت، همانند سایر دستگاههای متخلف با قطع گاز مواجه میشود.
رئیس روابطعمومی شرکت گاز استان تهران با بیان اینکه اجرای گشتهای ویژه برای نظارت بر اجرای دقیق مصوبات هیئت وزیران با هدف مدیریت مصرف در ماههای سرد سال انجام میشود، اظهار کرد: شرکت ملی گاز ایران موظف است بر نحوه مصرف گاز همه دستگاههای دولتی و اماکن عمومی نظارت دقیق داشته باشد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله دمای بیش از ۲۰ درجه سانتیگراد، استفاده از تجهیزات گرمایشی پرمصرف یا عدم همکاری با بازرسان، اقدامهای قانونی لازم را انجام دهد.
نوایی، تغییرات دمایی و افزایش فشار مصرف در روزهای سرد را یکی از مهمترین چالشهای تأمین گاز برشمرد و بیان کرد: اگر دستگاهها به الگوی مصرف پایبند باشند، مشکلی برای تأمین گاز بخش خانگی ایجاد نمیشود. هدف ما ایجاد محدودیت نیست، بلکه مدیریت هوشمند مصرف برای عبور ایمن از فصل سرد است.
وی درباره مسئولیت اجتماعی دستگاهها افزود: دستگاههای دولتی باید الگوی مصرف صحیح را برای جامعه تبیین کنند و رعایت دمای رفاه (۲۰ درجه سانتیگراد) یکی از ابتداییترین الزامهای این موضوع است. انتظار داریم تمامی ادارهها با بازرسان ما نهایت همکاری را داشته باشند.
سخنگوی شرکت گاز استان تهران در پایان با دعوت از تمام سازمانها و نهادهای دولتی برای پیوستن به پویش صرفهجویی گفت: مصرف صحیح انرژی یک انتخاب مسئولانه است. رعایت الگوی مصرف و همراهی با طرحهای نظارتی، تضمینکننده پایداری گرمایش منازل مردم در روزهای سرد سال است.