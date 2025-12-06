سازمان حمایت اعلام کرد؛
فروش خودروهای مونتاژی فقط با سود متعارف
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان جزئیات روش محاسبه قیمت خودروهای مونتاژی را بر اساس صورتهای مالی و ضوابط شورای رقابت توضیح داد.
به گزارش ایلنا، حسین فرهیدزاده، در مورد نحوه قیمتگذاری خودروهای مونتاژی گفت: طبق ماده ۵۸ قانون خصوصیسازی، شورای رقابت متولی تعیین ضوابط بازار خودرو است و سازمان حمایت بر اساس دستورالعملهای ابلاغی این شورا عمل میکند.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان افزود: محاسبات قیمت خودرو بر اساس صورتهای مالی انجام میشود؛ یعنی مواد، دستمزد و سربار استخراج شده و با احتساب سود متعارف، قیمت نهایی مشخص میشود.
فرهیدزاده اضافه کرد: سازمان حمایت به عنوان یک دستگاه محاسب، اطلاعات مالی معتبر را از شرکتها دریافت و در فرمولهای قیمتگذاری قرار میدهد و این رویه کاملاً شفاف است.
رئیس سازمان حمایت گفت: ضوابط جداگانهای برای کالاهای تولید داخل و کالاهای وارداتی وجود دارد و ارزشگذاری خودروهای مشمول قیمتگذاری بر همین اساس انجام میشود.
وی افزود: سازمان حمایت و وزارت صمت درباره برخی ارزشگذاریها در خودروهای داخلی و قطعهسازیها ملاحظاتی دارند، اما سازمان حمایت همواره بر اساس مستندات موجود عمل میکند.
فرهیدزاده تأکید کرد: بررسیها تا دو یا سه لایه پایینتر شرکتهای زیرمجموعه نیز انجام میشود تا مطمئن شوند قطعات خودروهای مونتاژی در صورتهای مالی به درستی ارزشگذاری شدهاند.