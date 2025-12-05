آغاز گشت ویژه کنترل مصرف گاز در تهران
مدیرعامل شرکت گاز استان تهران با اعلام اینکه گشت ویژه پایش و کنترل مصرف گاز ادارات دولتی و اماکن عمومی با حضور ۱۲۰ گروه تخصصی بازرسی آغاز شده است، گفت: با دستگاههایی که الگوی مصرف را رعایت نکنند، بدون اغماض برخورد میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت گاز استان تهران، علیرضا اعوانی با بیان اینکه از چهارشنبه (۱۲ آذر) گشت ویژه پایش مصرف گاز ادارات دولتی و اماکن عمومی تهران رسماً آغاز شده است، اظهار کرد: در فصل سرد سال و با هدف مدیریت مصرف بهینه انرژی، همه دستگاههای اجرایی و عمومی استان تحت نظارت مستمر قرار میگیرند و رعایت الگوهای مصوب هیئت وزیران برای همگان الزامی است.
وی افزود: این طرح با استقرار ۱۲۰ گروه تخصصی پایش و بازرسی اجرا میشود که بهصورت شبانهروزی وضع دمای محیط و عملکرد سامانههای گرمایشی را در ادارات و اماکن عمومی بررسی میکنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان تهران بیان کرد: این گروهها موظفاند افزون بر کنترل دمای ادارات در ساعات کاری، در ساعات غیراداری و روزهای تعطیل نیز موتورخانهها و تجهیزات گرمایشی را رصد کنند تا از خاموش بودن کامل آنها اطمینان حاصل شود.
دعوت از مدیران دستگاهها برای پیوستن به پویش ملی صرفهجویی
اعوانی رعایت دمای رفاه حداکثر ۲۰ درجه سانتیگراد، روشن کردن سامانههای گرمایشی یک ساعت پیش از آغاز کار، خاموش کردن آن یک ساعت پیش از پایان فعالیت اداری و تعطیلی کامل گرمایش در روزهای تعطیل را خطوط قرمز طرح عنوان کرد و گفت: رعایت نکردن این الزامات تخلف محسوب میشود و بازرسان موظف به صدور اخطار هستند.
وی با اشاره به برخورد قاطع با اداراتی که الگوی مصرف را رعایت نکنند، افزود: پس از اخطار کتبی، در صورت تکرار، جریان گاز بدون هیچگونه مماشات قطع خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان تهران همچنین با هشدار نسبت به استفاده از وسایل گرماتابشی در فضاهای باز گفت: براساس مصوبات هیئت وزیران، هرگونه استفاده از تجهیزات گرماتابشی در فضای باز تخلف است و با واحدهای متخلف بهصورت قاطع برخورد و در صورت مشاهده این موارد نیز گاز مشترک قطع میشود.
اعوانی با دعوت از مدیران دستگاهها برای پیوستن به پویش ملی صرفهجویی تأکید کرد: مأموریت ما ایجاد فرهنگ پایدار مصرف انرژی و تضمین گرمایش منازل مردم است.
وی از شهروندان نیز خواست هرگونه هدررفت یا حادثه مرتبط با گاز را از طریق شماره ۱۹۴ مرکز امداد و حوادث گاز اطلاع دهند.