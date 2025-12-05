به گزارش ایلنا، مسعود علویان‌صدر در نشست حاشیه ای بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب با تاکید بر سیاست‌های وزارت نیرو در زمینه مدیریت مصرف آب گفت: هدف ما ایجاد سازگاری در مردم برای استفاده بهینه از منابع آبی است و همه برنامه‌ها و امکانات ما بر همین اساس تعریف شده است.

وی با بیان اینکه میزان مصرف آب بر ای هر فرد در مناطق گرمسیری بالاتر است، افزود: برای هر شهر کشور، الگوی مصرف خانوار مشخص شده و به‌طور متوسط، مصرف هر فرد ۱۳۰ لیتر در شبانه‌روز در نظر گرفته شده است.

علویان‌صدر با اشاره به سیاست تعرفه‌گذاری پلکانی گفت: برای کسانی که در حد الگوی مصرف استفاده می‌کنند، حداکثر تعرفه ۸۲۰ تومان به ازای هر متر مکعب است که بسیار ناچیز است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به اینکه قیمت تمام‌شده آب بیش از ۶۵۰۰ تومان است، تصریح کرد: تا دو برابر الگو نیز تعرفه حمایتی اعمال می‌شود، در حالی که برای مصرف بیش از دو برابر، تعرفه بازدارنده تعیین شده است.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های تشویقی برای کاهش مصرف خبر داد و گفت: وزارت نیرو تشویقات ویژه‌ای برای بازچرخانی آب در واحدهای مسکونی ابلاغ کرده است و متقاضیان می‌توانند با نصب کاهنده‌های مصرف روی شیرآلات تا ۲۵ درصد در مصرف خود صرفه‌جویی کنند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در پایان تاکید کرد: در کنار تعرفه ها مجموعه‌ای از اقدامات مکمل برای کاهش مصرف در نظر گرفته شده تا مردم بتوانند مصرف خود را به زیر الگو تعیین شده کاهش دهند.

