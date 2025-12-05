خبرگزاری کار ایران
به ایلنا اعلام شد:

تعریف ۲۵۰ پروژه با ۵۰ همت اعتبار برای شهرهای دارای تنش آبی

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: برای ۲۴ استان و ۵۷ شهر؛ ۲۵۰ پروژه به ارزش ۵۰ همت تعریف کردیم تا در پیک مصرف سال آینده مشکلی پیش نیاید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علیرضا جزءقاسمی در حاشیه بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب در پاسخ به ایلنا، درباره شهرهای دارای تنش آبی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۴۰ سد تامین کننده آب شرب زیر ۲۰ درصد ذخیره آبی دارند و همین باعث شد پروژه های زیادی تعریف کنیم.

وی ادامه داد: در ابتدای سال آبی گذشته ۱۸۷ پروژه در ۲۳ استان و ۴۳ شهر تعریف کردیم و باتوجه به اینکه بارش متغیر است به طور مستمر رصد می کنیم؛ در انتهای سال آبی به ۸۷ شهر رسیدیم.

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه از ۳۰ همت اعتباری که در نظر گرفتیم یک سوم محقق شد، گفت: با اجرای پروژه ها در پیک مصرف سال آبی گذشته و تابستان امسال در شهرها و کانون های جمعیتی مشکل خاصی پیش نیامد.

وی با بیان اینکه تا به امروز ۸۷ درصد نسبت به میانگین بلندمدت کاهش بارندگی داشته ایم، افزود: امیدوار بودیم در نیمه دوم پاییز بارش داشته باشیم اما همچنان ۸۷ درصد نسبت به بلندمدت و سال گذشته کاهش بارندگی داریم.

جزءقاسمی گفت: در شهر تهران ۹۵ درصد کاهش بارندگی داریم بسیاری از استان‌ها دریافتی باران نداشته و صفر بوده اند. تا به امروز هیچ استانی بارش بالای نرمال نداشته است.

وی تصریح کرد: برای ۲۴ استان و ۵۷ شهر؛ ۲۵۰ پروژه به ارزش ۵۰ همت تعریف کردیم تا در پیک مصرف سال آینده مشکلی پیش نیاید.

