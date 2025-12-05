خبرگزاری کار ایران
آغاز رزمایش راهداری زمستانی ۱۴۰۴ با رویکرد بدون مرز

رزمایش راهداری زمستانی ۱۴۰۴ به‌صورت ویدئوکنفرانسی و با حضور مدیران‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سراسر کشور با رویکرد بدون مرز آغاز شد.

به گزارش ایلنا، طرح راهداری زمستانی امسال با رویکرد «راهداری بدون مرز» و به‌منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ راهداران و ماشین‌آلات راهداری استان‌های همجوار در سرعت بخشیدن به روند بازگشایی محورها و خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای برگزار می‌شود.

معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در آیین آغاز رزمایش راهداری زمستانی ۱۴۰۴، بر ضرورت همگرایی، هم‌افزایی و هماهنگی بین این سازمان و سایر دستگاه‌های فعال در حوزه راهداری زمستانی از جمله پلیس راه، سازمان هواشناسی و صدا و سیما با هدف ارتقای کمی و کیفی خدمات‌رسانی به هموطنان تاکید کرد.

اروجعلی علیزاده همچنین از برگزاری نشست‌های منطقه‌ای ادارات‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به منظور بررسی ظرفیت‌های استانی و آماده‌باش راهداران، راهدارخانه‌ها و ماشین‌آلات راهداری در راستای اجرای بهینه طرح راهداری زمستانی خبر داد.

وی با اشاره به سهم بیش از ۹۰ درصدی حمل و نقل جاده‌ای در جابه‌جایی کالا و مسافر در سطح کشور، افزود: از این‌رو ایجاد شرایط لازم برای جلوگیری از انسداد راه‌ها به ویژه در کریدورهای ده‌گانه کشور و سفرهای آسان و همراه با ایمنی و آسایش هموطنان اهمیت و ضرورت بسیاری دارد.

با آغاز رزمایش راهداری زمستانی ۱۴۰۴، راهداران و ماشین‌آلات راهداری با آماده‌باش کامل و استقرار در سطح محورهای مواصلاتی، مهیای اجرای عملیات راهداری به‌ویژه در ایام باش نزولات جوی در محورها و گردنه‌های برف‌گیر هستند.

