۷۵ درصد معاملات را سهامداران حقیقی‌ انجام می‌دهند

۷۵ درصد معاملات را سهامداران حقیقی‌ انجام می‌دهند
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به انجام ۷۵ درصدی معاملات بازار سرمایه از سوی سهامداری حقیقی اظهار کرد: این شرایط را حسابداران با تهیه و انتشار گزارش‌های مالی قابل اتکا فراهم کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، حجت‌الله صیدی  به تغییرات مهمی که امروزه به‌ واسطه تکنولوژی‌های نوین از جمله ظهور فین‌تِک‌ها و بنگاه‌هایی با محور فناوری اطلاعات بر حرفه حسابداری ایجاد شده اشاره کرد و گفت: این نوع بنگاه‌ها در عرصه‌های مختلفی از جمله بانکداری، حوزه‌های پزشکی و درمان حضور دارند و به دلیل ساختار نوینی که دارند تغییرات پیچیده و سختی را در فرآیند ارزش‌گذاری و حسابرسی ایجاد کرده‌اند که گذر مناسب از این ساختار جدید و دشوار، نیازمند تلاش همه فعالان حرفه حسابداری است.

صیدی معتقد است حرفه حسابداری در بزنگاه‌های مختلف تاریخی نقش بسیار اساسی داشته است و مطالعه سیر تاریخی این حرفه به ما کمک می‌کند تا به اهمیت حسابداری در دوران معاصر نیز به خوبی واقف شویم.

وی با بیان اینکه یکی از تاثیرات مهم حرفه حسابداری ایجاد اعتماد در سرمایه گذار است، به شرایط این روزهای بازار سرمایه و تثبیت و تعادل معاملات بورس اشاره کرد و یادآور شد: این روزها ۷۵ درصد معاملات بورس را سهام‌داران حقیقی انجام می‌دهند که این شرایط را حسابداران با تهیه و انتشار گزارش‌های مالی قابل اتکایی فراهم کرده‌اند. این حسابداران هستند که اعتماد را به بازارها اضافه و از آن حفاظت می‌کنند، گزارش‌های مالی حسابداران است که به اعتمادسازی منجر شده و منجر به افزایش حجم و ارزش معاملات و رونق بازار می‌شوند.

صیدی اعتماد در بازارها را نیازمند وجود یک حافظ، حراست کننده و صیانت‌کننده قابل اتکا دانست و تاکید کرد که این نقش را حسابداران ایفا می‌کنند.

 

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
