هیچ دستگاهی قبل از گمرک، در مرزها عوارض نگیرد

به گزارش ایلنا، فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، در جلسه کارویژه مرز پس از بازدید 3 مرز گمرکی کرمانشاه، بر لزوم اجرای کامل «دستورالعمل ساماندهی و تقویت مدیریت مبادی ورودی و خروجی مرزهای زمینی کشور» مصوب 1395 تأکید کرد.

عسگری بر رفع کاستی‌ها در حوزه مکان‌یابی مرزها، تأمین مالی زیرساخت‌ها و همچنین توجه به تعهدات دستگاه‌ها را از اولویت‌ها دانست و خواستار بازنگری در طرح جامع مرز خسروی و سومار شد.

رئیس کل گمرک ایران در این جلسه، ضمن تاکید بر توجه کافی به دستورالعمل یاد‌شده که جزئیات کاملی برای راه‌اندازی مرزها (از جمله جانمایی باسکول، پارکینگ و سالن‌ها) مشخص کرده است، اجرای کامل آن را ضروری دانست.

وی، مجدداً بر لزوم بازگشت به طرح جامع برای تعیین دقیق محل استقرار تجهیزات گمرک در مرز سومار و خسروی تأکید و اعلام کرد که پس از تأیید نهایی، اصلاح جانمایی باسکول‌های موجود در اسرع وقت انجام خواهد شد.

عسگری در ادامه در ارتباط با منطقه آزاد قصر‌شیرین، اعلام کرد که کد عملیاتی به این منطقه اختصاص یافته و تأکید نمود که مجوز واردات برای مناطق آزاد و ویژه قبلاً صادر شده است.

رئیس کل گمرک ایران صراحتاً بیان داشت که در مبادی ورودی و خروجی، «هیچ دستگاهی نباید قبل از گمرک اقدام به اخذ عوارض نماید؛ چرا که گمرک در خط مقدم مبادی ورودی مستقر است.

این گزارش می افزاید: در این جلسه برخی از خدمت‌گیرندگان گمرک از خدمات گمرکی ارائه شده ابراز رضایت داشتند و از عملکرد گمرک به ویژه در زمان جنگ 12 روزه که خدمت‌رسانی بی‌وقفه ادامه داشت، تقدیر و تشکر کردند.

