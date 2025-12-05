اعلام قیمت طلا و سکه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا، امروز جمعه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ۲۰۹ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۲ میلیون و ۲۴۸ هزار تومان و طلای ۲۴ عیار به ۱۶ میلیون و ۳۳۵ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ۱۲۶ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ۱۲۱ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان معامله شد.

نیم سکه هم ۶۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۳۷ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسید.

