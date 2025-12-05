به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، هاشم امینی در نشست حاشیه ای بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب با بیان اینکه میزان بارش و کاهش ورودی آب به سدها در ۵۷ سال گذشته رکورد زده که به شرایط تغیبر اقلیم و خشکسالی منطقه برمی گردد، به چهاردهمین اجلاس شورای حکام اشاره و اظهار داشت: اکثر اعضای نسبت به کاهش بارش و شرایط بی آبی گلایه داشتند.

وی با اشاره به تنش و نگرانی جدی در برخی شهرها از جمله تهران، مرکزی، یزد، اصفهان، هرمزگان و خراسان رضوی گفت: برنامه ریزی و پروژه های مقابله با تنش و استفاده از ظرفیت آبی و اقدامات مدیریت مصرف و فرهنگسازی در دستور کار داریم.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه امروز چالش جدی در حوزه آب شرب و بهداشت نداریم، ابراز امیدواری کرد که شاهد بارش های بهتری باشیم.

وی بیان کرد: برنامه ریزی توزیع آب را بر اساس بدترین سناریو تعریف کردیم به این ترتیب که در صورتی بارش شدید و طوفان نوح هم داسته باشیم، مدیریت مصرف، استفاده بهینه از آب، هوشمندسازی، مدیریت فشار، اصلاح شبکه فرسوده، کاهش هدررفت و نصب لوازم کاهنده در دستور کار است.

امینی ادامه داد: اگرچه در برخی روز‌ها و هفته‌ها در برخی شهر‌ها نگرانی‌هایی وجود داشت، اما با برنامه‌ریزی در حوزه پروژه‌های مقابله با تنش آبی، مدیریت مخازن سد‌ها و استفاده از ظرفیت‌های آبی غیر از منابع آب سطحی، اقدامات مؤثری انجام شده است. همچنین، در زمینه فرهنگ‌سازی و افزایش سواد آبی میان هموطنان، اقداماتی صورت گرفته است.

امینی با بیان اینکه تغیبر ریل جدید در صنعت را در پیش گرفته ایم، تاکید کرد: اکنون تمام مسئول به تغییر نگاه رسیده اند.

وی با بیان اینکه سرانه آب تجدیدپذیر را ۱۰۳ میلیارد بوده که این رقم به ۶۶ میلیارد متر مکعب رسیده افزود: یعنی میزان آب تجدیدپذیر ناشی از بارش کاهش یافته بدین معنا که سبک مصرف باید تغیبر کند و نگاه ها در حوزه مصرف، کشاورزی، شرب و‌ مصرف را تغییر دهیم و نگاه توسعه پایدار داشته باشیم.

وی در ادامه با اشاره به مشوق های در نظر گرفته شده برای بازچرخانی آب خاکستری، آب باران و پساب در منازل گفت: مشوق های خوبی در نظر گرفته شده که بخشی از مصرف ساختمان ها از آب خاکستری تامین شود و پساب در فضای سبز و فلاش تانک‌ها به مصرف برسد.

امینی در پاسخ به سوال ایلنا درباره وضعیت اجرای شبکه فاضلاب استان‌های ساحلی گفت: در حال حاضر ۱۹۲ طرح فاضلاب در دستور کار و مشغول اجرا هستیم و با توجه به تاکید رییس جمهور نگاه به شهرهای ساحلی تغییر کرد.

وی ادامه داد: سرعت ظرفیت بودجه ای در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و خوزستان افزایش یافت و اعتبارات متفاوت در نظر گرفته شد.

مدیر عامل آبفای کشور با اشاره به بازدید هیات هایی از کشورهای خارجی از استان های گیلان، مازندران، گیلان، خوزستان و مشهد تصریح کرد: در این بازدید تامین مالی و استفاده از تکنولوژی و فاینانس خارجی برای تسریع در حل معضل فاضلاب شهرهای مذکور در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور افزود: حدود ۵۸ درصد از پساب‌ها با ۳۲۴ مدل تصفیه فاضلاب، معادل ۱.۸ میلیارد متر مکعب تصفیه می‌شوند. بخشی از این پساب‌ها در حوزه کشاورزی و بر اساس سیاست‌های نظام در حوزه صنعت استفاده می‌شود. تا امروز حدود ۳۵۰ میلیون متر مکعب از این حجم پساب در صنعت مورد استفاده قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، در سال ۱۴۰۴، ۱۹۳ طرح فاضلاب در دست اجرا داریم. اعتبار ابلاغی ما در بودجه ۱۴۱۵، ۱۰ همت بوده که تا امروز حدود ۸ همت آن تخصیص پیدا کرده است و بنا بر اعلام رئیس‌جمهور برای به اتمام رساندن این ۱۹۴ طرح، به ۴۲۰ همت اعتبار نیاز داریم.

امینی با اشاره به مشکلات مالی در اجرای پروژه‌ها گفت: در سال ۱۴۰۴، اعتبار مورد نیاز ما ۱۵ همت بوده است؛ بنابراین پروژه‌هایی را شروع کردیم که به اندازه نیاز و برآورد اعتبار لازم نداریم. این موضوع باعث می‌شود که پروژه‌ها طولانی شوند که نکته مهمی است.

وی از برنامه‌های آینده خبر داد و گفت: انشالله در سال ۱۴۰۴، ۲۷ طرح فاضلاب را در برنامه بهره‌برداری خود قرار خواهیم داد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور به موضوع آب شیرین‌کن‌ها نیز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر، ۹۹۰ آب شیرین‌کن با تولید ۵۵۰ هزار متر مکعب در شبانه‌روز در حال خدمت‌رسانی به مردم، به‌خصوص در جنوب کشور و حاشیه خلیج فارس و دریای عمان هستند. همچنین ۱۶ طرح آب شیرین‌کن در حال احداث داریم که امیدواریم بتوانیم این ۱۶ طرح را به مدار بهره‌برداری وارد کنیم.

مدیرعامل عامل آب و فاضلاب کشور گفت: میزان هدررفت فیزیکی در کل شبکه آب کشور ۱۴.۹ درصد است ما به شدت در خصوص این موضوع تأکید داریم؛ اولین اقدام در این خصوص مدیریت فشار آب است.

وی درباره افزایش تعرفه آب، تأکید کرد: سیاست کلی نظام و وزارت نیرو در حوزه تعرفه‌گذاری، عدالت‌محوری است.

امینی با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف گفت: نگاه ما این است که مشترکانی که زیر الگوی تعریف‌شده مصرف می‌کنند، مورد حمایت قرار بگیرند و مشترکان پرمصرف به سمت رعایت استاندارد‌های اقلیمی و رفتاری هدایت شوند؛ اقدامات فرهنگی، اطلاع‌رسانی و نصب تجهیزات کاهنده می‌تواند به تغییر رفتار مصرف‌کنندگان کمک کند. با این تغییر رفتار، بخش قابل توجهی از مصرف مازاد بر الگو در زندگی روزمره قابل مدیریت است.

مدیرعامل آبفای کشور با اشاره به وضعیت مصرف در تهران گفت: میانگین سرانه مصرف آب در استان تهران ۱۹۶ لیتر است و هدف ما کاهش آن بدون لطمه به رفاه، بهداشت و کیفیت زندگی مردم است. الگوی مصرف آب در سراسر کشور بر اساس بعد خانوار و شرایط هر شهر تعیین شده و سیاست وزارت نیرو، افزایش شدید در طبقات تعرفه‌ای نیست ۴۴ درصد از مشترکان که در محدوده الگو مصرف دارند، نرخ ۸۷۰۰ تومان اعمال می‌شود و در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش آن نداریم.

وی با اشاره به اعمال نرخ‌های یارانه‌ای در پله‌های مصرف بالاتر بیان کرد: حتی در مصرف تا دو برابر الگو که حدود ۳۶ درصد مشترکان را شامل می‌شود، با وجود تمام‌شدن آب به قیمت ۸۰۰ تومان، ما آن را با نرخ ۶۸۰ تومان محاسبه می‌کنیم. همین سیاست در روستا‌ها نیز اجرا می‌شود و رقم پرداختی در روستا‌ها به‌مراتب کمتر از شهرهاست.

