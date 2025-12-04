خبرگزاری کار ایران
دلایل کاهش سطح آب خزر تشریح شد

رییس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو درباره دلایل اقت آب خزر گفت: یکی از پارامترها تغییر اقلیم است که از دو جنبه کاهش بارش و افزایش تبخیر تاثیرگذار است به طوری که در ۵۰ سال اخیر میزان تبخیر ۲۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمدرضا کاویانپور در نشست حاشیه ای بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب با اشاره به کاهش سطح آب دریای خزر اظهار داشت: بعد از دوره ای که ۲.۵ متر سطح آب دریاچه افزایش داشته و خرابی هایی را در پی داشته، اکنون در یک دوره ۲۰ ساله روند کاهشی را طی می کند، در سال‌های اول ۳ تا ۴ سانتیمتر و اکنون میزان کاهش به ۲۰ تا ۲۵ سانتیمتر رسیده و این نشان می دهد کاهش تراز خزر خائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه شاید امسال حداقل تراز مربوط به ۲۵ ساله را رکورد می زنیم، گفت: در این رابطه مطالعاتی در موسسه در دستور کار داریم و تیم هایی در استان مازندران ، گیلان، گلستان و گیلان تشکیل شده است.

وی مدیریت منابع توسط کشورهای همسایه را دیگر عامل کاهش سطح آب خزر عنوان کرد و گفت: توسعه منابع آب در کشورهای همسایه از جمله ایران، آذربایجان، ترکمنستان، روسیه و…روی ورودی آب به دریاچه تاثیرگذار است.

 

