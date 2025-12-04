دلایل کاهش سطح آب خزر تشریح شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمدرضا کاویانپور در نشست حاشیه ای بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب با اشاره به کاهش سطح آب دریای خزر اظهار داشت: بعد از دوره ای که ۲.۵ متر سطح آب دریاچه افزایش داشته و خرابی هایی را در پی داشته، اکنون در یک دوره ۲۰ ساله روند کاهشی را طی می کند، در سال‌های اول ۳ تا ۴ سانتیمتر و اکنون میزان کاهش به ۲۰ تا ۲۵ سانتیمتر رسیده و این نشان می دهد کاهش تراز خزر خائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه شاید امسال حداقل تراز مربوط به ۲۵ ساله را رکورد می زنیم، گفت: در این رابطه مطالعاتی در موسسه در دستور کار داریم و تیم هایی در استان مازندران ، گیلان، گلستان و گیلان تشکیل شده است.

رییس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو درباره دلایل اقت آب خزر گفت: یکی از پارامترها تغییر اقلیم است که از دو جنبه کاهش بارش و افزایش تبخیر تاثیرگذار است به طوری که در ۵۰ سال اخیر میزان تبخیر ۲۰ درصد افزایش یافته است.

وی مدیریت منابع توسط کشورهای همسایه را دیگر عامل کاهش سطح آب خزر عنوان کرد و گفت: توسعه منابع آب در کشورهای همسایه از جمله ایران، آذربایجان، ترکمنستان، روسیه و…روی ورودی آب به دریاچه تاثیرگذار است.

خبر در حال تکمیل می باشد...