ایلنا بررسی میکند؛
پشت پرده کمبود نهادههای دامی
دست دامداران و مرغداران خالی از نهادههای دامی است. وزارت کشاورزی میگوید نهادهها در گمرک مانده؛ پس چرا نهادههای دامی وارد کشور نمیشود؟
به گزارش ایلنا، اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان حراست این وزارتخانه با لحنی نگران از وضعیت نهادههای دامی سخن گفت؛ وضعیتی که به گفته او نه ناشی از ایراد در ثبت سفارش است و نه کمبود واردات، بلکه به نقطهای حساس گره خورده: «نبود ارز برای ترخیص کالاها.»
نهادهای در سامانه بازارگاه نیست
شاهد این امر سخنان رئیس انجمن گاوداران است. احمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی ایلنا مبنی بر اینکه «آیا نهادههای دامی مورد نیاز خود را توانستهاید از سامانه بازارگاه خریداری کنید؟» گفت: وعدههایی که در مورد تامین نهادههای دامی گفته بودند هنوز در حد حرف است و عملیاتی نشده است.
وی با اظهار نگرانی از ادامه این روند، گفت: امیدواریم توزیع نهادههای دامی با قیمت مصوب طی یکی، دو روز آینده عملیاتی شود تا بحران کمبود نهاده مرتفع شود.
رئیس انجمن صنفی گاوداران در مورد حل این موضوع، گفت: هرچند وعدههایی در مورد این موضوع داده شد؛ ولی هنوز تا این لحظه عملیاتی نشده است که بتوانیم جو، ذرت و سویا به اندازه کافی برای دامها تهیه کنیم.
مقدسی ادامه داد: همه واحدها با مشکل تامین نهادههای دامی روبرو هستند و تولیدکنندگان قادر به خرید نهادههای دامی از بازار آزاد نیستند زیرا به قیمت بسیار گزافی به فروش میرسد.
وی با بیان اینکه کمبود نهادههای دامی روی قیمت شیر نیز تاثیر گذاشته است، گفت: بخشی از افزایش قیمت و شیر به دلیل این موضوع است و بخشی به بیماری تب برفکی برمیگردد.
وزارت جهاد در میدان تامین امنیت غذایی کشور تنها رها شده!
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفته که ثبت سفارشها طبق برنامه انجام شده و حجم قابل توجهی نهاده در بنادر شمال و جنوب تخلیه شده، اما به دلیل نبود ارز این کالاها ماههاست پشت درهای گمرک ماندهاند. او تلویحاً تأکید کرد که وزارت جهاد در میدان تأمین امنیت غذایی کشور «بسیار تنها» رها شده است.
فتحی حتی یکبار هم نام وزارت نفت را نبرد، اما وقتی تمام مسیر به «نبود ارز» ختم میشود، تردیدی باقی نمیماند که گره کار در همان نقطه است.
اصل ماجرا در لایههای زیرین همین جملات پنهان است؛ «مشکل نه در تحریمهاست و نه در ناتوانی کشاورزی، بلکه در سوءمدیریت وزارت نفت است که پشت عنوان تحریمها پنهان میشود.»
برخلاف ادعای رسمی، تحریمها مانع فروش نفت نشدهاند؛ اثر آنها بیشتر بر هزینه حمل بوده که با اجازه پهلوگیری کشتیهای تحریمی در چین عملاً خنثی شده است. بنابراین، آنچه امروز در بازار نهادهها و سفره مردم دیده میشود، نتیجه مستقیم «فروش نرفتن نفت به دلیل ضعف مدیریتی است، نه محدودیت تحریمها.»
بنادر کشور اکنون به صحنهای از رکود تبدیل شدهاند؛ میلیونها تن ذرت، کنجاله و سویا که ماههاست تخلیه شده اما به دلیل نبود ارز، از جای خود تکان نمیخورند. کامیونها کمتر تردد میکنند و انبارها لبریز از کالاهایی هستند که قرار بود خوراک دامهای کشور باشند اما اکنون به نشانهای از اختلال ارزی ناشی از ناکامی وزارت نفت بدل شدهاند.
تمام نشانههای میدانی نیز همین مسیر را تأیید میکند: «کاهش شدید فروش نفت.»
دادهها نشان میدهد صادرات واقعی از حدود ۱.۸ میلیون بشکه به حدود ۱.۱ میلیون رسیده و بیش از ۶۰ میلیون بشکه نفت ایران بر روی آب سرگردان است. این یعنی نفتی که فروش نرفته و درآمدی که محقق نشده. نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه هم اخیراً اعلام کرده بود که تنها یکسوم درآمد نفتی سال جاری تحقق یافته که «به معنای ضرر روزانه بیش از ۲۰ میلیون دلار است.»
این ضرر اکنون مستقیماً خود را در صفهای انتظار نهاده و کمبود خوراک دام نشان میدهد.
مرغها راهی کشتارگاه شدند
بحران ارزی امروز به سرعت به زنجیره تولید پروتئین رسیده است. بسیاری از مرغداران دیگر توان نگهداری مرغهای مولد را ندارند و آنها را راهی کشتارگاه کردهاند. جوجهریزی تقریباً متوقف شده و نمایندگان مجلس هشدار دادهاند که کشور ممکن است در سه ماه آینده با کمبود مرغ، گوشت و تخممرغ روبهرو شود؛ آن هم در آستانه ماه رمضان.
در بازار نیز نهادههایی که باید با ارز دولتی عرضه میشدند، حالا با چند برابر قیمت معامله میشوند و اثر این جهش به طور روزانه در قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و گوشت دیده میشود.
در واقع، بحران فعلی نهادههای دامی نه محصول تحریمهاست و نه تنها به خطای وزارت جهاد کشاورزی وابسته است، بلکه «ریشه اصلی آن در سوء مدیریت وزارت نفت است که به جای حل مسئله، پشت عنوان تحریمها پنهان میشود.»