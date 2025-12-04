در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
ارز ترجیحی برنج حذف شد/ جزئیات قیمت جدید برنج هندی و پاکستانی
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از حذف ارز ترجیحی برنج هندی و پاکستانی خبر داد و گفت: برنج پاکستانی وارداتی با ارز آزاد حدوداً باید کیلویی ۱۶۰ هزار تومان و هندی ۱۳۵ هزار تومان باید عرضه شود.
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفتوگو با ایلنا با اشاره به حذف ارز ترجیحی برنج، گفت: برنج هندی با قیمت مصوب میبایست کیلویی ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان به دست مصرفکننده نهایی میرسید یا هر کیلو برنج پاکستانی با قیمت مصوب باید ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان به دست مصرفکننده نهایی میرسید؛ ولی این متاسفانه به دلایل مختلف به دست مردم نمیرسید.
وی ادامه داد: سیاست دولت بر این بود که با توجه به اینکه برنج با قیمت مصوب به دست مصرفکننده نمیرسد و هر کیلو برنج هندی با قیمت حدود ۱۳۰ تا ۱۳۵ هزار تومان و هر کیلو برنج پاکستانی با قیمت حدود ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزار تومان به دست مردم میرسد ارز ترجیحی آن حذف شود.
قیمت برنج افزایشی شد
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در مورد قیمت برنج در بازار، گفت: با توجه به حذف ارز ترجیحی از برنج، قیمت انواع برنج خارجی نسبت به قیمت مصوب افزایشی ولی نسبت به قیمت بازار کاهشی خواهد شد.
کنگری ادامه داد: برنج پاکستانی وارداتی با ارز آزاد حدوداً باید کیلویی۱۵۰ تا ۱۵۵ هزار تومان و هندی ۱۲۰ تا ۱۲۵ هزار تومان باید عرضه شود که از قیمت روز بازار کاهشیتر خواهد شد.
وی با اشاره به عرضه قطره چکانی برنج خارجی در بازار، گفت: امیدوارم تا یکی دو هفته آینده برنجهای وارداتی با ارز آزاد زودتر وارد بازار شود تا التهاب کنونی بازار کاهش یابد و قیمتها ثابت شود.
جزئیات قیمت جدید برنج هندی و پاکستانی
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در مورد قیمت جدید برنج خارجی در بازار، گفت: برنج هندی کیلویی ۱۳۵ هزار تومان و برنج پاکستانی کیلویی ۱۶۰ هزار تومان با ارز آزاد باید به دست مردم برسد.
کنگری با بیان اینکه قیمت کنونی برنج در بازار بیش از این ارقام است، گفت: هر کیلو برنج هندی در حال حاضر در بنکداریها ۲۲۰ هزار تومان و هر کیلو برنج هندی ۱۴۵ تا ۱۴۸ هزار تومان است که با سود ۱۰ درصدی خردهفروشیها به دست مردم خواهد رسید. یعنی برنج پاکستانی ۲۳۰ هزار تومان و برنج هندی ۱۵۵ هزار تومان در خردهفروشیها عرضه میشود.
وی قیمت خردهفروشی ارقام برنج خارجی را اینگونه تشریح کرد: امیدواریم تا دو هفته آینده برنج خارجی به دست بنکداریها برسد؛ بنابراین مثل سنوات گذاشته عرضه و تقاضا به صورت رقابتی خواهد بود.
بار برنج هندی تنظیم بازار تمام شد
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به اینکه عرضه برنج تنظیم بازار در گذشته پاسخگوی نیاز بازار نبود، گفت: عرضه برنج تنظیم بازار باید به گونهای میبود که هم تداوم داشته باشد و هم سوال به صورت گسترده عرضه شود تا التهاب بازار را ثبات بدهد؛ ولی این اتفاق نیفتاد.
کنگری ادامه داد: برنج پاکستانی تنظیم بازار نیز که قرار بود پیش از این به دست مردم برسد، نرسید. تنها برنج هندی را ۴۹۸۰۰ تومان عرضه کردیم که حدوداً ۱۰ روزی است که بار ما تمام شده و این باعث شد که نوسانات خیلی شدیدی در بازار شاهد باشیم.