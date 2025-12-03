خبرگزاری کار ایران
اعتبار ۲ هزار میلیاردی برای نوسازی مدارس سنگی

طرح ملی نوسازی مدارس سنگی با اعتباری معادل ۲ هزار میلیارد تومان و مشارکت ۵۰ درصدی بنیاد مستضعفان و وزارت آموزش‌وپرورش در دست اجراست.

به گزارش ایلنا ،مهدی هاتف مدیر عامل شرکت اسکان ایران “مجری طرح های عمرانی بنیاد علوی” با تشریح ابعاد مالی طرح ملی نوسازی مدارس سنگی اعلام کرد: در این پروژه برخلاف بسیاری از طرح‌های گذشته، بنیاد تنها نقش حمایتی ندارد؛ بلکه به دلیل حساسیت بالا و در جهت کنترل هزینه‌های سربار، عاملیت اجرا به بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی واگذار شده است.

وی با اشاره به دشواری اجرای این پروژه در برخی مناطق گفت: در مناطقی مانند الیگودرز، ده‌ها کیلومتر مسیر ناهموار تا محل مدرسه طی می‌شود و همین امر ورود خیرین را دشوار کرده است. ما مسئولیت این نقاط دشوار را پذیرفتیم تا کودکان این مناطق از حداقل‌های ایمنی آموزشی محروم نمانند.

هاتف تأکید کرد بخش عمده مدارس اولویت‌دار تا پایان امسال آماده خواهد شد و مدارس بسیار دورافتاده بسته به شرایط اقلیمی، در مراحل بعدی تحویل داده می‌شوند.

 

 

