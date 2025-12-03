معاون وزیر راه و شهرسازی:
پایانی بر یک انتظار ۱۸ ساله/ حذف گردنه پرحادثه سیبک
با افتتاح پروژه باند جدید محور ارراک تا خانهمیران در استان مرکزی و حذف گردنه پرحادثه سیبک پس از انتظاری ۱۸ ساله، یکی از وعده های وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تکمیل پروژههای نیمهتمام کشور محقق شد.
به گزارش ایلنا، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس این سازمان در آئین افتتاح پروژه باند جدید محور ارراک تا خانهمیران در استان مرکزی ، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص حاکمیت روحیه بسیجی در کشـور، اظهار کرد: هرگونه فعالیت جهادی و خدمت به مردم به معنای بسیجی بودن است و با این تفسیر، اجرای پروژه حذف گردنه سیبک نمونه موفقی از یک اقدام جهادی و بسیجی است که توسط همه دستگاههای اجرایی دستاندرکار محقق شده است.
رضا اکبری با اشاره به اقدامات بسیار مناسبی که طی سال جاری در استان مرکزی محقق شده است، عنوان کرد: اجرای یک میلیون تُن آسفالت در سطح راههای این استان (معادل آسفالت قریب به ۱۰۰۰ کیلومتر راه اصلی) رکورد قابل توجهی به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: در حالی طی چند سال گذشته مجموع سالانه آسفالت اجرا شده در پروژههای راهداری کشور به ۱۰ میلیون تن نمیرسید که هماکنون و با وجود محدودیت منابع مالی، تحریمها و تورم، اقدامات بسیار بزرگی در این زمینه در سطح کشور در حال انجام است.
معاون وزیر و رئیس سازمان تأکید کرد: این حجم عظیم از فعالیتها نه تنها به معنای متوقف نشدن چرخ پروژههای عمرانی نبوده، بلکه در هر یک از استانهای کشور نسبت به سالهای گذشته، در حال رکوردشکنی هستیم.
اکبری در ادامه به بیان گوشههایی از اقدامات سازمان راهداری و حملونقل جادهای از ابتدای دولت چهاردهم تا پایان شهریور ماه سال جاری پرداخت و افزود: در این بازه زمانی علاوه بر لکهگیری و روکش آسفالت ۲۰ هزار کیلومتر از جادهها، حدود ۱۱۰۰ کیلومتر حفاظ و ۲۰۰ کیلومتر روشنایی جادهای اجرا و ۹۵۵ نقطه پرحادثه در شبکه راههای کشور اصلاح شده است.
وی همچنین از احداث ۱۰۰ دستگاه پل، تعریض و ارتقای ۱۷۰ کیلومتر از راهها، احداث ۲۰ نمازخانه و ۶۳ مجتمع خدماتی - رفاهی بینراهی، توسعه قریب به ۳۰۰ سامانه حملونقل هوشمند، احداث بیش از ۲۹۰۰ کیلومتر راه روستایی و اجرای روکش آسفالت ۱۰ هزار کیلومتر از این محورها را گوشههایی از اقدامات صورت گرفته در بازه زمانی یادشده برشمرد.
معاون وزیر و رئیس سازمان گفت: مجموع اقدامات صورت گرفته نشاندهنده آن است که چرخ عمران کشور به ویژه در وزارت راه و شهرسازی نه تنها متوقف نشده که با سرعت بیشتری در حال انجام است.
اکبری از افتتاح و کلنگزنی روزانه ۳۰ پروژه سازمان راهداری و حملونقل جادهای در سطح کشور خبر داد و ابراز امیدواری کرد با خدمترسانی به مردم و تلاش برای افزایش ایمنی جادهها و رفاه و آسایش مردم، اهداف تعیینشده قانونی در این حوزه محقق شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت ۴۰۰ اکیپ پخش آسفالت در همه استانها اشاره و تأکید کرد: پروژههای عمرانی در سطح کشور در حال اجرا هستند، همچنین حجم قابل توجهی از فعالیتها در بخش نگهداری راهها در حال انجام است.
معاون وزیر و رئیس سازمان ابراز امیدواری کرد که افتتاح پروژه باند جدید محور اراک تا خانهمیران علاوه بر کاهش تصادفات، موجبات رضایت مردم منطقه و کاربران جادهای را فراهم ساخته است.
اکبری همچنین از آمادگی سازمان راهداری و حملونقل جادهای برای ایفای نقش در تحقق پروژههای سنواتی دیگری که اجرای آنها در استان مرکزی زمانبر شده است، خبر داد تا با مشارکت در تکمیل آنها در فاصله زمانی کوتاه، مردم حلاوت و شیرینی اجرای این خدمات را بچشند.