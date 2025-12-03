تولید یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون متر مکعب پساب در کشور/ بازچرخانی پساب یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت است
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف شرکت آبفای کشور گفت: در حال حاضر، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون متر مکعب پساب در کشور تولید میشود که از این میزان ۵۰.۱ درصد در بخش کشاورزی، ۳۷.۲ درصد تخلیه آب سطحی، ۵.۸۸ درصد فضای سبز و ۵.۲۲ درصد در بخش صنعت استفاده میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی سیدزاده در نشست حاشیه بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب اظهار داشت: در حال حاضر یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون متر مکعب پساب در کشور تولید می شود که از این میزان ۵۰.۱ درصد در بخش کشاورزی، ۳۷.۲ درصد تخلیه آب سطحی، ۵.۸۸ درصد فضای سبز و ۵.۲۲ درصد در بخش صنعت استفاده می شود.
وی افزود: ۳۶۵ شهر و ۴۱ میلیون نفر تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف شرکت آبفای کشور با بیان اینکه اکنون فاضلاب در دنیا یک ماده زائد نیست، گفت: موضوع بازچرخانی در دستور کار است و مفاهیم آن در اقتصاد چرخشی شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه در ۲ ماه گذشته باتوجه به وضعیت کشور الزامات و نگاه ها به سمت بازچرخانی هدایت شده است، تاکید کرد: باید برای حرکت به این سمت مشوق هایی در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: در خیلی کشورها مثل ژاپن، آلمان، سنگاپور و کالیفرنیا بازچرخانی فاضلاب انجام می شود.
سیدزاده تصریح کرد: ۶۰ درصد مصرف آب خانوار در سرویس بهداشتی و استحمام است.
وی اظهار داشت: کشور باید به سمت مدیریت هوشمند پساب و استفاده از آب خاکستری حرکت کند.
وی افزود: در برنامههای جدید شرکت مهندسی آب و فاضلاب، حمایت از بخش خصوصی برای ایجاد تصفیهخانههای محلی و تاسیسات بازچرخانی در منازل، اماکن عمومی و مجتمعهای بزرگ در اولویت قرار گرفته است.
سید زاده با اشاره به تدوین شیوهنامه جامع بازچرخانی گفت: این شیوهنامه شامل مجموعهای از مشوقها و الزامات اجرایی است که هدف آن، توسعه سیستمهای بازچرخانی و افزایش بهرهگیری از منابع آب نامتعارف در کشور است.
سیدزاده تصریح کرد: در یک مجتمع ۵۰۰ واحدی در تهران، هزینه ماهانه آب و فاضلاب بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان است؛ اجرای سیستم بازچرخانی میتواند تا ۲۰ درصد از این هزینه را کاهش دهد؛ یعنی حدود ۱۲۰ میلیون تومان صرفهجویی ماهانه و این به معنای بازگشت بسیار سریع سرمایه است.
وی ادامه داد: در این طرح، هزینه نصب و جداسازی سیستمهای بازچرخانی بر عهده مشترکین است، اما شرکت آب و فاضلاب با ارائه مشوقهای مختلف، از این اقدام حمایت ویژه ای را انجام می دهد.
مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از همکاری با سازمان نظام مهندسی نیز خبر داد و گفت: ساختمانهای بزرگ از این پس باید الزامات بازچرخانی را رعایت کنند و در صورت عدم رعایت، پایانکار یا پروانه بهرهبرداری صادر نخواهد شد.
وی افزود: بازچرخانی پساب، یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت برای آینده آب کشور است که با مشارکت مردم و بخش خصوصی، میتوانیم ضمن حفظ محیطزیست، هزینهها را کاهش داده و از یک منبع ارزشمند و پایدار بهرهمند شویم.