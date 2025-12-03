تولید یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون متر مکعب پساب در کشور

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی سیدزاده در نشست حاشیه بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب اظهار داشت: در حال حاضر یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون متر مکعب پساب در کشور تولید می شود که از این میزان ۵۰.۱ درصد در بخش کشاورزی، ۳۷.۲ درصد تخلیه آب سطحی، ۵.۸۸ درصد فضای سبز و ۵.۲۲ درصد در بخش صنعت استفاده می شود.

وی افزود: ۳۶۵ شهر و ۴۱ میلیون نفر تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند.

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف شرکت آبفای کشور با بیان اینکه اکنون فاضلاب در دنیا یک ماده زائد نیست، گفت: موضوع بازچرخانی در دستور کار است ‌و مفاهیم آن در اقتصاد چرخشی شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه در ۲ ماه گذشته باتوجه به وضعیت کشور الزامات و نگاه ها به سمت بازچرخانی هدایت شده است، تاکید کرد: باید برای حرکت به این سمت مشوق هایی در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: در خیلی کشورها مثل ژاپن، آلمان، سنگاپور و کالیفرنیا بازچرخانی فاضلاب انجام می شود.

سیدزاده تصریح کرد: ۶۰ درصد مصرف آب خانوار در سرویس بهداشتی و استحمام است.

خبر در حال تکمیل می باشد...