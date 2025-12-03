خبرگزاری کار ایران
کم بارشی مزمن جبران نشده است/ سدهای تهران به حجم مرده رسیده اند

سخنگوی صنعت آب گفت: اگرچه در چند روز اخیر شاهد بارش بودیم اما به گونه ای نبود که کم بارشی مزمن و انباشته را که برآمده از چند سال پیاپی خشکسالی است، جبران کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عیسی بزرگ زاده در نشست حاشیه ای بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب اظهار داشت: متاسفانه همه پیش بینی های کم بارشی که برای پاییز وجود داشت؛ تحقق یافت، اگرچه در چند روز اخیر شاهد بارش بودیم اما به گونه ای نبود که کم بارشی مزمن و انباشته را که برآمده از چند سال پیاپی خشکسالی است، جبران کند.

وی افزود: تا ۱۰ آذر ماه مجموع بارش کشور ۵.۸ میلیمتر بوده که ۸۵ درصد نسبت به بلندمدت عقب است و بارش ۱.۵ میلیمتری چند روز گذشته هم تغییرات مختصری در ورودی سدها داشته، البته این ورودی در لتیان بیشتر بوده است.

سخنگوی صنعت آب تاکید کرد: هر بارندگی اوضاع آب را بهتر می کند، مخصوصا اگر  تبدیل به روان‌آب شود.

وی خاطرنشان کرد: بارندگی تهران ۹۷ درصد نسبت به شرایط نرمال عقب است.

وی بیان کرد: در حال حاضر سدهای تهران جمعا ۹ درصد (۱۷۰ میلیون متر مکعب) آب دارند که بخشی رسوب  است و ۲۱۰ میلیون متر مکعب نسبت به پارسال عقب ماندگی داریم. 

بزرگ زاده با بیان اینکه با شرایط کنونی بارندگی راهی جز مدیریت مصرف نداریم، گفت: اکنون در تهران سراغ استحصال آب از احجام مرده سدهای تهران رسیده ایم.

خبر در حال تکمیل می باشد...
