وزیر نیرو به ایلنا اعلام کرد:

واردات آب در دستور کار است

واردات آب در دستور کار است
وزیر نیرو گفت: واردات هم به صورت مجازی و هم حقیقی در دستور کار است به این ترتیب که محصولات آب بر را وارد و از صادرات این نوع محصولات جلوگیری کنیم و همچنین بتوانیم سهم حقابه خودمان را دریافت کنیم و آبی را که از کشور هدر رفته و وارد دریا می‌‍شود، به نحوی که ملاحظات زیست محیطی رعایت شود؛ استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عباس علی آبادی در حاشیه بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایلنا، درباره واردات آب از کشورهای حاشیه خزر اظهار داشت: واردات هم به صورت مجازی و هم حقیقی در دستور کار است به این ترتیب که محصولات آب بر را وارد و از صادرات این نوع محصولات جلوگیری کنیم و همچنین بتوانیم سهم حقابه خودمان را دریافت کنیم و آبی را که از کشور هدر رفته و وارد دریا می‌‍شود، به نحوی که ملاحظات زیست محیطی رعایت شود؛ استفاده کنیم.

وی افزود: موضوع بعدی اینکه بتوانیم آب مازاد تهیه کنیم که در این رابطه مذاکراتی را با همسایگان داریم اما در منطقه و عرض جغرافیایی که کشور ما قرار گرفته کشورهای دیگر هم دچار مشکل هستند و از این جهت ما تلاش خود را می‌کنیم که در این وضعیت کشوری حاضر به این باشد که آب به ایران صادر کند، استفاده کنیم.

وزیر نیرو تاکید کرد: انتقال آب و شیرین سازی آب دریا نیز در دستور کار است.

خبر در حال تکمیل می باشد...
