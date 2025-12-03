حسین رحیمی نژاد در گفتگو با ایلنا:
نیروگاهها عامل اصلی آلودگی هوا هستند نه خودروها
یک کارشناس بازار خودرو به نقش نیروگاهها در آلودگی هوا و اثر آن بر بحرانهای زیستمحیطی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا؛ آلودگی هوا در تهران و دیگر کلانشهرهای ایران به یکی از مهمترین بحرانهای زیستمحیطی تبدیل شده است. در این میان، خودروها همواره به عنوان یکی از عوامل اصلی آلودگی معرفی میشوند،اما موارد دیگر معمولا در این بین نادیده گرفته میشوند. برای بررسی دقیقتر این موضوع و شناسایی علل اصلی آلایندگیها، به سراغ حسین رحیمینژاد، کارشناس بازار خودرو و حملونقل رفتیم.
حسین رحیمینژاد، کارشناس بازار خودرو در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص دلایل آلایندگی در کشور خصوصاً کلانشهرهایی مانند تهران اظهار کرد: برخلاف اینکه تصور میشود دلیل اصلی وضعیت آلایندگی در کشور کیفیت خودروهاست اما خودروها تنها یکی از علل آلایندگیها هستند و نباید این مسئله را تنها به چنین موضوعی محدود کرد و سایر موارد در این رابطه مغفول ماندهاند.
وی افزود: مهمترین عامل در آلودگی هوا، بهویژه در تهران، نیروگاهها هستند. کیفیت پائین سوخت نیروگاهها باعث ایجاد آلایندگیهای زیاد در جو میشود که تأثیر قابلتوجهی در کیفیت هوای تهران و سایر شهرهای بزرگ دارد.
این کارشناس بازار خودرو در ادامه تصریح کرد: بررسی دقیق علل آلودگی هوا باید از نحوه کارکرد نیروگاهها آغاز شود و این نکته را بهطور جدی در راهکارهای مقابله با بحران آلودگی باید در نظر گرفت.
کیفیت سوخت مهمتر از تکنولوژی است
این کارشناس بازار خودرو به نقش خودروها در آلایندگی هوا پرداخت و ادامه داد: خودروها به خودی خود عامل آلایندگیها نیستند، بلکه کیفیت سوخت مصرفی در آنها عامل تعیینکنندهای است، کیفیت خودروهای ما از کیفیت سوختی که استفاده میشود جلوتر هستند و حتی اگر این کیفیت بالاتر هم برود با سوخت مصرفی در کشور تغییر چندانی در این وضعیت ایجاد نخواهد شد.
رحیمی نژاد افزود: حتی اگر خودروهای جدید با تکنولوژیهای پیشرفته هم وارد بازار شوند، در صورتی که سوخت مصرفی آنها کیفیت لازم را نداشته باشد، آلودگیها همچنان ادامه خواهد یافت. بنابراین حل مشکل آلودگی هوا تنها با بهبود کیفیت خودروها یا ارتقاء تکنولوژی آنها به نتیجه نخواهد رسید و نیازمند توجه به کیفیت سوخت مصرفی نیز هستیم.
افزایش کیفیت خودرو راه حل کوتاهمدت نیست
رحیمینژاد در خصوص بهبود تکنولوژی خودروها و تأثیر آن بر کاهش آلودگی توضیح داد و افزود: در صورتی که تکنولوژی خودروها نیز ارتقاء یابد، اثرگذاری آن در کاهش آلایندگیها بهویژه در خودروهای جدید مشاهده خواهد شد، اما این تغییرات تأثیر فوری و کوتاهمدت نخواهند داشت.
وی افزود: تغییرات تکنولوژی خودروها و بهبود کیفیت آنها عمدتاً بر روی خودروهای جدید اثرگذار است و نمیتوان انتظار داشت که برای خودروهای قدیمی و فرسوده نیز چنین تغییری اعمال شود. بدین ترتیب، برای کاهش مؤثر آلودگی هوا، تنها به بهبود تکنولوژی خودروها نمیتوان اعتماد کرد.
ارائه راهحلهای جامع برای کاهش آلودگی هوا
رحیمینژاد در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای کاهش آلودگی هوا پیشنهاد میدهید، اظهار کرد: مهمترین اولویت در این زمینه، بهبود کیفیت سوخت و تغییر فرآیندهای تولید سوخت در کشور است.
وی افزود: با کاهش استفاده از سوختهای آلاینده در نیروگاهها و بهبود کیفیت سوخت مصرفی خودروها، میتوان قدمهای مؤثرتری در کاهش آلودگیها برداشت. همچنین، بهبود عملکرد نیروگاهها و توجه به تأثیرات آلایندگی آنها، از دیگر اقدامات ضروری در این راستا بهشمار میرود.
این کارشناس بازار خودرو تأکید کرد: در کنار این موارد، حملونقل عمومی باید تقویت شود تا استفاده از خودروهای شخصی کاهش یابد. بهویژه در تهران که تراکم خودروها و ترافیک بسیار بالاست، ایجاد زیرساختهای مناسب برای حملونقل عمومی و تشویق مردم به استفاده از آن میتواند تأثیر زیادی در کاهش آلودگی هوا داشته باشد.
نیاز به استراتژی جامع و هماهنگ
رحیمینژاد تصریح کرد: راهحلهای پیشنهادی باید در قالب یک استراتژی جامع و هماهنگ از سوی دولت و نهادهای مسئول پیگیری شود. برای رسیدن به نتایج مؤثر، ضرورت دارد تمامی عوامل آلایندگی از جمله کیفیت سوخت، تکنولوژی خودروها، آلایندگی نیروگاهها و حملونقل عمومی مورد توجه قرار گیرد چرا که این اقدامات بهطور هماهنگ و با مشارکت همه نهادها میتواند به بهبود وضعیت آلودگی هوا در کشور کمک کند.