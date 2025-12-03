اعلام قیمت طلا و سکه ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ۲۰۶ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و طلای ۲۴ عیار به ۱۶ میلیون و ۲۷۱ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ۱۲۶ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ۱۲۰ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان معامله شد.

نیم سکه هم ۶۵ میلیون و ۱۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۳۷ میلیون و ۱۰ هزار تومان رسید.

