در نشست خبری مطرح شد:
صادرات ۴۵۱ میلیون دلاری آبزیان در ۷ ماهه امسال
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه امیدواریم تولید ماهی در قفس به ۱۰ هزار تن برسد، گفت: صادرات آبزیان در ۷ ماهه امسال به ۴۵۱ میلیون دلار رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حمزه رستمپور، رئیس سازمان شیلات ایران و معاون وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری نهمین نمایشگاه بینالمللی شیلات و آبزیان که امروز (چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴) در محل نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شد، گفت: ارزش محصولات صادراتی در هفت ماه اخیر بیش از ۴۵۱ میلیون دلار بوده و با برداشت مزارع میگو، این رقم افزایش خواهد یافت، زیرا ۷۰ تا ۸۰ درصد میگو صادر میشود.
وی با اشاره به دستاوردهای یک شناور صید در آبهای دور، گفت: شناوری با ظرفیت ۱۶۱ تن، که کاملاً پر بود، نیمه دوم مرداد ماه برای صید به دریا رفت و ۱۶۰ تن ماهی با خود آورد. دلیل این موفقیت به طور قطع مهارت صیادان و زیرساختهایی است که شیلات در آبهای دور فراهم کرده است. این یک رکورد صید در آبهای دور بود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نقشآفرینی بخش خصوصی در حوزه شیلات گفت: حسن شیلات در این است که ۹۹ درصد کار دست بخش خصوصی است؛ نیاز ما چندان زیاد نیست، بلکه صرفاً باید موانع را برطرف کنیم و برایشان مشکلساز نشویم. بخش خصوصی، پشتوانه امنیت غذایی و اقتصاد مقاومتی ماست، آن چیزی که امروز در این نمایشگاه میبینید، صرفاً تولید ماهی نیست، بلکه اقتصاد و فرهنگ است.
رستمپور به فعالیت بانوان در این حوزه اشاره کرد و گفت: ما در جزیره هنگام، جامعه صیادی خانم داریم که در هیچ جای دنیا نظیر ندارد؛ تعاونی تشکیل دادهاند، خودشان صید میکنند و همزمان گردشگری بومی را نیز توسعه دادهاند.
وی با بیان اینکه یکی از اولویتهای سازمان، حرکت از توسعه خشکیمحور به سمت پرورش ماهی در دریا بوده است، گفت: ما در سال جاری، شش مرکز تکثیر بچه ماهی را به چهار مرکز قبلی اضافه کردیم که تا پایان سال به بهرهبرداری میرسند، زیرا یکی از چالشهای اصلی در این حوزه، تأمین بچه ماهی بود.
وی با اشاره به تولید پرورش ماهی گفت: تولید در حوزه پرورش ماهی در دریا امسال نسبت به سال گذشته بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد و هدفگذاری ما رسیدن به ۱۰ هزار تن تولید است.
رستمپور به صادرات نیز اشاره کرد و گفت: ارزش محصولات صادراتی در هفت ماه اخیر بیش از ۴۵۱ میلیون دلار بوده و امیدواریم با برداشت مزارع میگو، این رقم به شکل بهتری افزایش یابد، زیرا حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد میگو صادر میشود.
وی در مورد قیمت ماهی نیز گفت: ما در شیلات قیمت تعیین نمیکنیم؛ عرضه و تقاضا حاکم است. اما باید توجه داشت که اگر ماهی صادر میشود، در عوض ارز وارد کشور میشود که صرف تأمین نهادههای تولید میشود. ما در ماهی تنوع قیمت داریم؛ از ماهیهای ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی تا نمونههای گرانتر. تنوع پروتئینی و ارزش غذایی ماهیهای گرمابی حتی از برخی محصولات گرانقیمت بیشتر است.
این خبر در حال است