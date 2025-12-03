خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

ماموریت ویژه وزیر اقتصاد به بورس / آغاز طرح «رویش» در بازار سرمایه

ماموریت ویژه وزیر اقتصاد به بورس / آغاز طرح «رویش» در بازار سرمایه
کد خبر : 1722374
لینک کوتاه کپی شد.

نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: هدف از اجرای طرح رویش این است که نسبت دارایی‌های مالی در سبد دارایی خانوارهای ایرانی در افق تعیین‌شده، افزایش یافته و به استانداردهای روز دنیا نزدیک شود. همچنین در این طرح دارایی‌های غیرمولد فعال‌سازی می‌شوند و به چرخه اقتصاد بازمی‌گردد تا بتواند از این طریق در خدمت تولید قرار گیرد.

رضا عیوضلو، نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار  در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اجرای برنامه اقتصادی «مدنی زاده» مبنی بر طرح «رویش» با تمرکز بر  بازار سرمایه اظهار داشت: طبق اعلام وزیر اقتصاد طرح رویش یکی از طرح‌های ملی وزارت اقتصاد است که مسئولیت راهبری آن به سازمان بورس واگذار شده است و بازار سرمایه در اجرای طرح رویش ایفا کننده نقش محوری خواهد بود.

وی با اشاره به دو  دغدغه اصلی در طراحی این پروژه گفت:  بیش از یک دهه است که تشکیل سرمایه در کشور رشد نداشته یا بعضاً رشد آن منفی بوده است که همین موضوع می‌تواند بر رشد اقتصادی اثر گذاشته و آسیب‌زا باشد و به عنوان یک دغدغه کلان اقتصادی تلقی می‌شود.

 نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار   ادامه داد: همچنین متاسفانه مشاهده شده به دلیل افزایش میزان عدم‌اطمینان در اقتصاد برخی برای پوشش این نااطمینانی به سمت خرید و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های فیزیکی و غیرمولد رفته‌اند و  به نظر می‌رسد برخی خانوارها برای پوشش ریسک خود در برابر تورم، به خرید دارایی‌های فیزیکی مانند طلا، دلار فیزیکی و ملک روی آورده‌اند.

عیوضلو  تاکید کرد: در این شرایط  طرح رویش به دنبال ارائه راهکارهایی برای رفع این دغدغه‌ها و چالش‌هاست.

وی افزایش نسبت دارایی‌های مالی در سبد دارایی خانوار را چشم‌انداز این طرح اعلام کرد و گفت: هدف از اجرای  طرح رویش این است که نسبت دارایی‌های مالی در سبد دارایی خانوارهای ایرانی در افق تعیین‌شده، افزایش یافته و به استانداردهای روز دنیا نزدیک شود. همچنین   در این طرح دارایی‌های غیرمولد فعال‌سازی می‌شوند و به چرخه اقتصاد بازمی‌گردد تا بتواند از این طریق در خدمت تولید قرار گیرد. 

نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار  افزود: با اجرای این طرح به دنبال آن هستیم که زنجیره پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید و رشد، فعال‌تر و کارآمدتر شود.

عیوضلو تاکید کرد: پس‌اندازی که خانوارها انجام می‌دهند باید از طریق کانال‌های مالی وارد مدار اقتصاد شود تا به رشد اقتصادی، افزایش تولیدات شرکت‌ها و کمک به بنگاه‌های اقتصادی منجر شود.  این ورود از مسیر بازارهای مالی شامل بورس، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی امکان‌پذیر است که از طریق این بازارها می‌تواند فعال‌سازی شده و در چرخه اقتصاد قرار گیرد.

به گزارش ایلنا، وزیر اقتصاد اخیرا اعلام کرده بود که طرح رویش با هدف رشد اقتصادی بلند مدت از طریق فعالسازی حوزه‌های ارزی و صادراتی با تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط رونمایی می شود .  

در طرح رویش سهم بازار سرمایه در تامین مالی بلند مدت چند برابر می‌شود که این طرح متشکل از مجموعه ابزارهایی از جمله صندوق تضمین، سامانه وثایق و ... است. در این طرح به دنبال این هستیم که تعهد دولت به بازار سرمایه را برگردانیم و با افزایش اعتماد، منابع مردم و شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی را به سمت بازار سرمایه جذب کنیم و   ۴ سال آینده مردم ثمرات اقتصادی طرح رویش را در کشور می‌بینند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی