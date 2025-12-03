در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
ماموریت ویژه وزیر اقتصاد به بورس / آغاز طرح «رویش» در بازار سرمایه
نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: هدف از اجرای طرح رویش این است که نسبت داراییهای مالی در سبد دارایی خانوارهای ایرانی در افق تعیینشده، افزایش یافته و به استانداردهای روز دنیا نزدیک شود. همچنین در این طرح داراییهای غیرمولد فعالسازی میشوند و به چرخه اقتصاد بازمیگردد تا بتواند از این طریق در خدمت تولید قرار گیرد.
رضا عیوضلو، نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اجرای برنامه اقتصادی «مدنی زاده» مبنی بر طرح «رویش» با تمرکز بر بازار سرمایه اظهار داشت: طبق اعلام وزیر اقتصاد طرح رویش یکی از طرحهای ملی وزارت اقتصاد است که مسئولیت راهبری آن به سازمان بورس واگذار شده است و بازار سرمایه در اجرای طرح رویش ایفا کننده نقش محوری خواهد بود.
وی با اشاره به دو دغدغه اصلی در طراحی این پروژه گفت: بیش از یک دهه است که تشکیل سرمایه در کشور رشد نداشته یا بعضاً رشد آن منفی بوده است که همین موضوع میتواند بر رشد اقتصادی اثر گذاشته و آسیبزا باشد و به عنوان یک دغدغه کلان اقتصادی تلقی میشود.
نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: همچنین متاسفانه مشاهده شده به دلیل افزایش میزان عدماطمینان در اقتصاد برخی برای پوشش این نااطمینانی به سمت خرید و سرمایهگذاری در داراییهای فیزیکی و غیرمولد رفتهاند و به نظر میرسد برخی خانوارها برای پوشش ریسک خود در برابر تورم، به خرید داراییهای فیزیکی مانند طلا، دلار فیزیکی و ملک روی آوردهاند.
عیوضلو تاکید کرد: در این شرایط طرح رویش به دنبال ارائه راهکارهایی برای رفع این دغدغهها و چالشهاست.
نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: با اجرای این طرح به دنبال آن هستیم که زنجیره پسانداز، سرمایهگذاری، تولید و رشد، فعالتر و کارآمدتر شود.
عیوضلو تاکید کرد: پساندازی که خانوارها انجام میدهند باید از طریق کانالهای مالی وارد مدار اقتصاد شود تا به رشد اقتصادی، افزایش تولیدات شرکتها و کمک به بنگاههای اقتصادی منجر شود. این ورود از مسیر بازارهای مالی شامل بورس، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی امکانپذیر است که از طریق این بازارها میتواند فعالسازی شده و در چرخه اقتصاد قرار گیرد.
به گزارش ایلنا، وزیر اقتصاد اخیرا اعلام کرده بود که طرح رویش با هدف رشد اقتصادی بلند مدت از طریق فعالسازی حوزههای ارزی و صادراتی با تقویت بنگاههای کوچک و متوسط رونمایی می شود .
در طرح رویش سهم بازار سرمایه در تامین مالی بلند مدت چند برابر میشود که این طرح متشکل از مجموعه ابزارهایی از جمله صندوق تضمین، سامانه وثایق و ... است. در این طرح به دنبال این هستیم که تعهد دولت به بازار سرمایه را برگردانیم و با افزایش اعتماد، منابع مردم و شرکتها و بنگاه های اقتصادی را به سمت بازار سرمایه جذب کنیم و ۴ سال آینده مردم ثمرات اقتصادی طرح رویش را در کشور میبینند.