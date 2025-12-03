خبر خوش برای متقاضیان دریافت مجوزهای وکالت

به گزارش ایلنا، علیرضا نظری رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار گفت: دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مستقر در مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، با تلاش‌های گسترده و در همکاری با کانون‌های وکلای دادگستری کشور، از روز دوشنبه مورخ ۱۰/‌۰۹/‌۱۴۰۴‬ موفق به برقراری اتصال درگاه تخصصی کانون‌های وکلای دادگستری (سخاوت) به درگاه ملی مجوزهای کشور گردید.

بر اساس این گزارش وی با اعلام این مطلب افزود: به موجب بند (د) مصوبات نودمین نشست هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مورخ ۰۲/‌۰۹/‌۱۴۰۴‬ کاربرگ‌های مجوزهای مربوط به کانون‌های وکلای دادگستری، شامل پروانه کارآموزی وکالت (با آزمون)، پروانه کارآموزی وکالت (بدون آزمون)، پروانه وکالت پایه یک (با آزمون)، پروانه وکالت پایه یک (بدون آزمون).

نظری در ادامه ضمن تشکر از تعامل سازنده و همکاری ارزشمند کانون‌های وکلای دادگستری کشور، افزود: علی‌رغم برقراری اتصال فنی سامانه کانون‌های وکلای دادگستری کشور (سخاوت) با درگاه ملی مجوزهای کشور، متأسفانه هنوز اتصال ۶ کانون استانی به سامانه سخاوت برقرار نشده است.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار گفت: در این ارتباط، بر اساس مذاکرات صورت‌گرفته با معاونت محترم حقوقی معاونت اول قوه قضائیه (به‌عنوان مسئول تعامل و پیگیری موضوع)، توافق گردید؛ به کانون‌هایی که هنوز به سامانه سخاوت متصل نشده‌اند، حداکثر یک‌ماه مهلت داده شود تا زیرساخت‌های لازم را فراهم نمایند و در غیر این‌صورت، قوه قضائیه در راستای وظیفه نظارتی و قانونی خود مطابق قانون اقدام خواهد کرد.