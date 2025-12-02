مقام مسئول سازمان امور مالیاتی :
حذف صورتحساب کاغذی از اول دی ماه
سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی سازمان امور مالیاتی از اجرای حذف صورتحساب کاغذی و آغاز صدور صورتحساب الکترونیک در سامانه مؤدیان از یکم دی ماه خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمد برزگری سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی سازمان امور مالیاتی در نشست خبری از اجرای حذف صورتحساب کاغذی و آغاز صدور صورتحساب الکترونیک در سامانه مؤدیان از یکم دی ماه خبر داد و گفت: بر اساس قانون بودجه سال جاری صورتحساب کاغذی مؤدیان از ابتدای دی ماه دیگر اعتبار مالیاتی ندارد و صورت حساب الکترونیکی آغاز میشود.
وی با بیان اینکه از یک دی ماه اعتبار صورتحسابهای کاغذی دیگر مورد پذیرش نیست، اظهار داشت: از پاییز ۱۴۰۱ شرکتهای بورسی به تدریج وارد سامانه مؤدیان شدند اما در تابستان همان سال همه مؤدیان مالیاتی صورتحسابهای کاغذی صادر میکردند.
سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: به تدریج تا تابستان امسال ۸.۴۵ درصد مؤدیان مالیاتی صورتحساب کاغذی صادر میکردند و احتمالا تا پایان پاییز به زیر ۵ درصد میرسد که البته ۵ درصد مؤدیان بزرگ هم برای ما مهم هستند.
برزگری گفت: تسهیل حداکثری انجام تکالیف قانونی، افزایش عرضه صورتحساب الکترونیک، افزایش تقاضای صورتحساب الکترونیک، اطلاعرسانی مؤثر به مؤدیان و مانور ساماندهی سیستمی صورتحساب کاغذی در نظام VTA بخشی از این برنامه است به خصوص کسانی نه حاضر به همکاری با صدور صورتحساب الکترونیک هستند کسانیاند که مایل به شفاف سازی نیستند و نمیخواهند اطلاعات شرکت خود را بدهند. بنابراین الزام کردیم تا شرکای تجاری خود را افشا کنند. این مانور در دو مرحله برگزار شد و مرحله سوم آن در بهمن ماه برگزار میشود؛ خروجی این مانور افشای ۱۲.۶ همت خرید با نرخ ۱۵ درصد برای یک شرکت پتروشیمی یا افشای ۲.۹ همت مالیات و عوارض ناشی از برگشت فروش توسط یک شرکت فولادی دیگر بود.