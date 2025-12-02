فروش نفت ایران کمتر شد/افزایش ۵.۵ برابری درآمد مالیات نسبت به نفت

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، هادی سبحانیان، رییس سازمان امور مالیاتی در نشست خبری با اشاره تامین پایدار بودجه از طریق مالیات اظهار داشت: در برنامه هفتم افزایش یک واحد درصد سالانه سهم مالیات از جی‌دی‌پی برای سازمان مالیاتی الزام شده و همزمان باید ساماندهی معافیت مالیاتی انجام شود و این لایحه به مجلس ارایه شده است.

وی ادامه داد: لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص ساماندهی معافیت های مالیاتی را به مجلس ارائه کرده‌ایم یک بخش دیگر این لایحه هم مالیات بر مجموع درآمد است. این لایحه ۱۴۰۳ ارسال شد اما هنوز در کمیسیون اقتصادی بررسی نشده است.

رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه صعود شیب روند وصولی درآمدهای مالیات بیشتر شده، افزود: این روند به نفع مردم است چرا که تامین مالی از منبع پایدار و کمتر تورمزا انجام می‌شود و باید توجه داشت که فشار مضاعف تورم بر روی مردم به ویژه دهک‌های کم درآمد است و اخذ مالیات به عدالت هم نزدیکتر است.

سبحانیان افزود: درآمد مالیاتی در ٨ ماه امسال ١٠٣٢ همت بود که این عدد در سال گذشته ٧١٣ همت بوده است و بر اساس آمار بانک مرکزی، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به ۸.۳ درصد رسیده است.

وی تاکید کرد: در شرایطی که فروش نفت کمتر شده افزایش درآمدهای مالیاتی توفیق اجباری بود و در حال حاضر نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی در تامین منابع عمومی بودجه ۵.۵ برابر شده است.

معاون وزیر اقتصاد گفت:سال گذشته ۶۵.۵ درصد نسبت مالیات به هزینه های جاری دولت بوده که این عدد بالایی محسوب می‌شود.

سبحانیان با بیان اینکه در حال حاضر ١٣ میلیون مودی داریم، اظهار داشت: در این سالها استفاده از ظرفیت تبصره ماده ١٠٠ مالیات‌های مستقیم افزایش یافته است و در عین حال اظهارنامه ها نصف شدند. همچنین در سال گذشته رسیدگی ممیزی محور اشخاص حقیقی به ٣ درصد کل اشخاص حقیقی کاهش پیدا کرد.

وی با تاکید بر الزام ساماندهی معافیت‌های مالیاتی گفت: در همین چند سال اخیر حدود ۴٨ معافیت مالیاتی اضافه شده است که تنها عناوین این معافیت ها حدود ٧ صفحه بود و در ارزش افزوده هم معافیت مالیاتی گسترد‌ه‌ای وجود دارد.

