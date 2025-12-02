به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، هادی سبحانیان، رییس سازمان امور مالیاتی در نشست خبری امشب با تذکر به دستگاه و شرکت‌های دولتی که نسبت به اجرای قانون‌های مالیاتی اقدام نمی‌کنند، اظهار داشت: هر دستگاه دولتی که به انجام تکالیف قانونی مالیات اقدام نکنند، نامش را اعلام می‌کنیم.

وی با اشاره به موضوع کسر مالیات از حساب‌های شرکت ملی نفت ادامه داد: در این موضوع یک شیطنت رسانه‌ای شد و یک دستگاه دولتی نباید اطلاعات غلط را رسانه‌ای می‌کرد و ما در سازمان امور مالیاتی حتما در انجام تکالیف با دستگاه‌های دولتی سختگیرانه تر خواهیم بود.

رییس سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: در حالی که در اجرای قانون مسئولان باید پیشرو باشند اما شرکت ملی نفت این کار را نکرد و به قانون عمل نکردند و جریمه شدند و بدهی مالیاتی قطعی باشد حتما مالیات را می گیریم در موضوع شرکت ملی نفت هم در ۶ ساعت انسداد حساب بانکی ۶ همت به عنوان بدهی مالیاتی برداشته شد.

سبحانیان افزود: شرکت ملی نفت از مودیان بزرگ است باید متعهد به قانون باشد، دوستان در شرکت ملی نفت مدعی هستند که مشمول صدور حساب نیستند اما در قانون دستگاهی مستثنی نیست.

