حذف پنج محصول کشاورزی از فهرست محصولات کشاورزی آب‌بر

پنج محصول خرما، پسته، انجیر، انگور و چای با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران از فهرست محصولات کشاورزی آب‌بر حذف شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، در راستای اجرای بند (پ) ماده ٣٨ قانون برنامه هفتم پیشرفت توسعه و آیین‌نامه اجرایی جزء (٢) بند (ن) تبصره یک قانون بودجه سال ١٤٠٤ کل کشور، به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره ٦٢٢٣٤٧/٠٢٠ در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۴ وزیر محترم وزارت جهاد کشاورزی درخصوص حذف پنج محصول خرما، پسته، انجیر، انگور و چای از فهرست محصولات کشاورزی آب بر، ارسال و به اطلاع می رساند؛ پنج محصول فوق الذکر از فهرست محصولات کشاورزی آب بر حذف می‌گردد. 

 

