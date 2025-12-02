به گزارش ایلنا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، در راستای اجرای بند (پ) ماده ٣٨ قانون برنامه هفتم پیشرفت توسعه و آیین‌نامه اجرایی جزء (٢) بند (ن) تبصره یک قانون بودجه سال ١٤٠٤ کل کشور، به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره ٦٢٢٣٤٧/٠٢٠ در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۴ وزیر محترم وزارت جهاد کشاورزی درخصوص حذف پنج محصول خرما، پسته، انجیر، انگور و چای از فهرست محصولات کشاورزی آب بر، ارسال و به اطلاع می رساند؛ پنج محصول فوق الذکر از فهرست محصولات کشاورزی آب بر حذف می‌گردد.

انتهای پیام/