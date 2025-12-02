خبرگزاری کار ایران
کرملین حمله به پایانه کنسرسیوم نفت خزر را ظالمانه خواند

سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد که حمله پهپادی اوکراین به زیرساخت‌های کنسرسیوم خط لوله نفت خزر در پایانه نوورسیسک روسیه در دریای سیاه با توجه به اهمیت بین‌المللی آن، اقدامی ظالمانه است.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، کاخ کرملین روز دوشنبه (دهم آذر) اعلام کرد: حمله پهپادی اوکراین به زیرساخت‌های کنسرسیوم خط لوله خزر با توجه به اهمیت بین‌المللی و مشارکت سهامداران آن، اقدامی ظالمانه به‌شمار می‌آید.

کنسرسیوم خط لوله خزر که سهامداران روس، قزاق و آمریکایی دارد، روز شنبه (هشتم آذر) اعلام کرده بود که پس از آسیب قابل‌توجه به گوی شناور شماره ۲ پایانه نووروسیسک» بر اثر حمله پهپادی نیروی دریایی اوکراین، عملیات بارگیری نفت متوقف شده است.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در تماس با خبرنگاران حمله به گوی شناور صادرات نفت کنسرسیوم خط لوله خزر در پایانه نوورسیسک را ظالمانه خواند و از حمله پهپادهای دریایی اوکراین به دو نفتکش روسیه در دریای سیاه انتقاد کرد؛ اقدامی که به گفته او منافع ترکیه و صاحبان کشتی‌ها را هدف قرار داده است.

 کنسرسیوم خط لوله خزر روز دوشنبه (دهم آذر) اعلام کرده بود: پس از توقف بارگیری نفت خام از گوی شناور شماره ۲ این شرکت در پایانه نوورسیسک روسیه واقع در دریای سیاه بر اثر حمله پهپادی اوکراین، اکنون بارگیری نفت خام از گوی شناور شماره یک از سر گرفته شد.

شرکت بزرگ نفتی آمریکایی شورون، یکی از سهامداران کنسرسیوم خط لوله خزر، اواخر روز یکشنبه (نهم آذر) اعلام کرده بود که بارگیری نفت خام میدان تنگیزشوراویل این شرکت در بندر نووروسیسک روسیه ادامه دارد.

با ازسرگیری صادرات نفت خام کنسرسیوم خط لوله خزر در دریای سیاه، بخشی از صادرات قزاقستان دوباره به جریان افتاد.

شرکت دولتی کازمونای‌گس قزاقستان، لوک‌اویل روسیه، شورون و اکسون‌موبیل آمریکا از سهامداران خط لوله ۱۵۰۰ کیلومتری نفت خزر هستند.

شرکت شورون آمریکا هم اعلام کرد بارگیری نفت خام میدان تنگیزشوراویل از گوی شناور شماره یک کنسرسیوم خط لوله خزر در پایانه نوورسیسک واقع در دریای سیاه ادامه دارد.

شرکت مشاوره انرژی «انرژی اسپکتس» اعلام کرد: حمله‌های پهپادی اوکراین صادرات نفت کنسرسیوم خط لوله خزر را به نصف رسانده است.

تحلیلگران هم گفتند کنسرسیوم خط لوله نفت خزر حجم دریافت نفت از تولیدکنندگان را ۴۰ درصد کاهش داده است و تنها برای دو و نیم روز ذخیره دارد.

قزاقستان روز یکشنبه (نهم آذر) از اوکراین خواست حمله به پایانه کنسرسیوم خط لوله نفت خزر در دریای سیاه را متوقف کند.

اوکراین اعلام کرد که اقدام‌هایش علیه قزاقستان یا طرف‌های سوم نیست و تنها هدفش مقابله با حمله‌های روسیه است.

