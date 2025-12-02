رشد ۱۵۰ درصدی روابط تجاری ایران با اعضای دی هشت در ۵ سال گذشته

به گزارش ایلنا، محمدعلی دهقان دهنوی در اجلاس وزاری دی هشت در قاهره گفت: سازمان دی هشت با برخورداری از منابع غنی، جمعیت جوان و موقعیت راهبردی از ظرفیت کم‌نظیری برای تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی تاثیر‌گذار در عرصه بین‌المللی برخوردار است.

وی افزود: تحقق این امر مستلزم همگرایی بیشتر به ویژه از طریق گسترش تجارت درون گروهی در چارچوب یک موافقتنامه تجارت ترجیحی کارآمد است.

معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: روابط تجاری ایران با اعضای دی هشت در پنج سال گذشته رشدی فراتر از ۱۵۰ درصد داشته و به ۲۲ میلیارد دلار رسیده است. اگرچه این رقم حاکی از ظرفیت قابل توجه تجارت فیمابین اعضای گروه است اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله دارد لذا از کلیه کشورهای عضو تقاضا داریم برای اجرا و عملیاتی‌سازی کامل موافقتنامه تجارت ترجیحی اهتمام جدی داشته باشند.

دهقان دهنوی خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه تجارت ترجیحی دی هشت را از سال ۲۰۱۶ به اجرا گذاشته است. با این وجود به دلایلی از جمله امتیازات تعرفه‌ای محدود، فهرست‌های کالایی قدیمی و رویه‌های دست و پاگیر مربوط به گواهی مبدأ، استقبال تجار برای استفاده از آن کم بوده است.

معاون وزیر صمت در ادامه گفت: پیشنهاد می‌کنیم؛ پوشش کالایی امتیازات، گسترش یافته و شامل اقلام عمده تجاری شود و همچنین رویه‌های اجرایی موافقتنامه تسهیل شود.

وی افزود: یک موافقتنامه تجارت ترجیحی ارتقاء یافته می‌تواند سنگ بنای ارزشمندی برای نیل به یکپارچگی اقتصادی عمیق‌تر باشد.

دهقان دهنوی ضمن استقبال از تشکیل کارگروه کارشناسی برای بررسی ابزارهای توسعه موافقتنامه تجارت ترجیحی تاکید کرد: این کارگروه باید با کمک تمامی اعضا و پشتیبانی سازمان‌های بین‌المللی مرتبط، ارزیابی‌های فنی جامعی را به عمل آورده و توصیه‌هایی ارائه کند که تضمین‌کننده منافع همه اعضا باشد. انتظار داریم نتایج ملموس این بررسی در اجلاس آتی وزرا ارائه شود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: فراتر از موضوع آزادسازی تعرفه‌ها، ضروری است همکاری در حوزه‌های کلیدی دیگری از جمله همکاری و تسهیل رویه های گمرکی، لجستیک، حمل و نقل و ترانزیت، مکانیزم‌های تسویه حساب با ارزهای ملی و همچنین تعامل بخش خصوصی از طریق همکاری اتاق‌های بازرگانی کشورهای عضو را با جدیت پیگیری کنیم.

معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران علیرغم مواجهه با تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه متعهد به همکاری سازنده در چارچوب دی هشت باقی مانده است. امیدواریم کشورهای عضو شرایط ویژه ما را مدنظر قرار داده و اطمینان حاصل کنند که اقدامات محدود کننده خارجی مانع همکاری و یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای نشود.

دهقان دهنوی در پایان با قدردانی از دولت جمهوری عربی مصر و دبیرخانه دی هشت ابراز امیدواری کرد: این گردهمایی گامی بلند در مسیر تحقق همکاری‌های اقتصادی گسترده‌تر در خانواده دی هشت باشد.

