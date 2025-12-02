خساپا با رشد ۲ درصدی سبز شد/ بازدهی یکساله خساپا به ۵۳ درصد رسید
نماد سایپا امروز دوباره در مسیر افزایش قیمت قرار گرفت و با رشد نزدیک به ۲ درصد معاملات را به پایان رساند.
به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، در دادوستدهای امروز بورس، خساپا بار دیگر در جمع نمادهای مثبت قرار گرفت. این سهم در پایان جلسه معاملاتی با رشد ۲ درصدی بسته شد و توجه بخشی از معاملهگران را متوجه خود کرد.
بر پایه دادههای منتشرشده در سامانه کدال، عملکرد اخیر سایپا نشان میدهد این نماد طی سه ماه گذشته ۲۸ درصد افزایش ارزش را تجربه کرده و بازدهی آن در بازه ۹ماهه به حدود ۳۷ درصد رسیده است. همچنین آمار سالانه حکایت از رشد ۵۳ درصدی ارزش خساپا دارد؛ عددی که موقعیت این نماد را در میان سهمهای فعال گروه خودرویی مشخصتر میکند.
با وجود نوسانات بازار، دادههای رسمی نشان میدهد خساپا طی یک سال گذشته توانسته جایگاه خود را حفظ کند.