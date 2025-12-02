محقق نشدن افزایش سرمایه بانک کشاورزی امنیت غذایی کشور را تهدید می کند

به گزارش ایلنا، منصور شکرالهی نماینده مردم کرمان با بیان اینکه وضعیت کشاورزان جنوب این استان در آستانه فصل کشت نگران‌کننده است، گفت: حال کشاورزان ما خوب نیست و بسیاری از آنان به دلیل نبود نقدینگی و بسته‌بودن مسیرهای تأمین مالی، دچار سردرگمی شده‌اند.

وی افزود: هم‌زمان با آغاز فصل کشت، اغلب بهره‌برداران به وام‌های ضروری نیاز دارند اما به دلیل نبود منابع لازم، امکان دریافت تسهیلات از بانک کشاورزی برای همه آنان فراهم نشده است.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کشاورزان این منطقه، به‌ویژه در شرایط تغییر اقلیم، کاهش بارندگی و افزایش هزینه نهاده‌ها، بیش از هر زمان دیگری به حمایت مالی و اعطای تسهیلات سریع، هدفمند و مبتنی بر زنجیره ارزش نیاز دارند.

وی ادامه داد: تداوم محدودیت اعتباری، نه‌تنها فصل جاری کشت را با خطر مواجه می‌کند، بلکه امنیت غذایی کشور را در ماه‌های آینده تحت تأثیر قرار خواهد داد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه افزایش سرمایه بانک کشاورزی یکی از بندهای صریح برنامه هفتم توسعه است، اظهار داشت: این مصوبه باید هرچه سریع‌تر اجرا شود تا بانک کشاورزی از وضعیت ناترازی خارج شده و با افزایش قدرت وام‌دهی، اعتبارات لازم برای کشت، تولید و توسعه صنایع وابسته را در اختیار بهره‌برداران قرار دهد.

