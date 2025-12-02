صادرات نفت کنسرسیوم خط لوله خزر از سر گرفته شد

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC) روز دوشنبه (دهم آذر) اعلام کرد: پس از توقف بارگیری نفت خام از گوی شناور شماره ۲ این شرکت در پایانه نوورسیسک روسیه واقع در دریای سیاه بر اثر حمله پهپادی اوکراین، اکنون بارگیری نفت خام از گوی شناور شماره یک از سر گرفته شد.

با ازسرگیری صادرات نفت خام کنسرسیوم خط لوله خزر در دریای سیاه، بخشی از صادرات قزاقستان دوباره به جریان افتاد.

کنسرسیوم خط لوله خزر که سهامداران روس، قزاق و آمریکایی دارد، روز شنبه (هشتم آذر) اعلام کرده بود که پس از آسیب قابل‌توجه به گوی شناور شماره ۲ پایانه نووروسیسک» بر اثر حمله پهپادی نیروی دریایی اوکراین، عملیات بارگیری نفت متوقف شده است.

اوکراین ماه‌هاست پالایشگاه‌ها و پایانه‌های نفت خام روسیه را هدف حمله‌های پهپادی قرار می‌دهد تا یکی از مهم‌ترین منابع درآمد اقتصاد جنگی روسیه را تضعیف کند.

روسیه هم تأسیسات برق و گاز طبیعی اوکراین را هدف قرار داده است.

کنسرسیوم خط لوله خزر که بیش از یک درصد عرضه نفت جهان را به عهده دارد، اعلام کرد: بارگیری از گوی شناور شماره یک از سر گرفته شده است.

شرکت دولتی کازمونای‌گس قزاقستان، لوک‌اویل روسیه، شورون و اکسون‌موبیل آمریکا از سهامداران خط لوله ۱۵۰۰ کیلومتری نفت خزر هستند.

شرکت شورون آمریکا هم اعلام کرد بارگیری نفت خام میدان تنگیزشوراویل از گوی شناور شماره یک کنسرسیوم خط لوله خزر در پایانه نوورسیسک واقع در دریای سیاه ادامه دارد.

روزنامه کومرسانت روسیه به نقل از منابع ناشناس گزارش داد بارگیری نفت از گوی شناور شماره یک از سر گرفته شده، در حالی که گوی شناور شماره ۲ همچنان آسیب دیده است.

خبرگزاری اینترفکس هم گزارش داد گوی شناور شماره ۳ از ۱۲ نوامبر (۲۱ آبان) در حال تعمیر بوده و ممکن است تعمیر آن تا دو ماه به طول بینجامد.

شرکت مشاوره انرژی «انرژی اسپکتس» اعلام کرد: حمله‌های پهپادی اوکراین صادرات نفت کنسرسیوم خط لوله خزر را به نصف رسانده است.

تحلیلگران هم گفتند کنسرسیوم خط لوله نفت خزر حجم دریافت نفت از تولیدکنندگان را ۴۰ درصد کاهش داده است و تنها برای دو و نیم روز ذخیره دارد.

منابع صنعتی پیش از حمله به رویترز گفته بودند صادرات نفت خام نوع «سی‌پی‌سی بلند» (CPC Blend) دریای سیاه قرار است در ماه دسامبر از حدود روزانه یک میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه در نوامبر به روزانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه برسد.

کنسرسیوم خط لوله نفت خزر اعلام کرده قصد دارد گوهای شناور شماره یک و دو را که از سال ۲۰۰۱ میلادی فعال بوده‌اند، در سال ۲۰۲۶ میلادی جایگزین کند.

ساخت دو واحد قرار است در ماه دسامبر به پایان برسد، این گوی شناور در ۵ کیلومتری ساحل واقع شده و با خطوط لوله زیر دریا به تأسیسات پایانه متصل می‌شوند.

قزاقستان روز یکشنبه (نهم آذر) از اوکراین خواست حمله به پایانه کنسرسیوم خط لوله نفت خزر در دریای سیاه را متوقف کند.

اوکراین اعلام کرد که اقدام‌هایش علیه قزاقستان یا طرف‌های سوم نیست و تنها با هدف دفع حمله‌های روسیه انجام شده است.

کاخ کرملین روز دوشنبه (دهم آذر) حمله اوکراین به زیرساخت‌های کنسرسیوم خط لوله نفت خزر را با توجه به اهمیت و مشارکت خارجی آن «رسوایی» خواند.

انتهای پیام/