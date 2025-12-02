اجرای ۱۴۰۰۰ کیلووات نیروگاه خورشیدی در ۲۲ وزارتخانه و ۳۱ استانداری

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در نشست تخصصی مشترک وزارت نفت و وزارت نیرو درباره توسعه نیروگاه‌های خورشیدی که سه‌شنبه ۱۱ آذر در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد، با تشریح اقدامات گسترده در حوزه توسعه نیروگاه‌های پشت‌بامی در دستگاه‌های دولتی گفت: «طراحی نیروگاه‌های هیبریدی در ساختمان‌های دولتی انجام شده و این امکان فراهم است که از مبدل‌های ترکیبی و ذخیره‌سازی باتری برای مدیریت بار در تامین برق پایدار دستگاه های اجرایی استفاده شود.»

وی با بیان اینکه توسعه تجدیدپذیرها در جهان با سرعت چشمگیر در حال پیشروی است، توضیح داد:«ترکیه برای سال ۲۰۳۵ هدف‌گذاری ۱۲۰ گیگاوات ظرفیت جدید تجدیدپذیر ـ به‌جز نیروگاه‌های برق‌آبی ـ تعیین کرده است؛ اروپا نیز قصد دارد ظرفیت نیروگاه‌های پشت‌بامی را تا سال ۲۰۲۷ به ۳۵۵ گیگاوات برساند؛ درحالی‌که تا ابتدای ۲۰۲۴ ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در این قاره ۲۶۰ گیگاوات بوده است.»

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با اشاره به وضعیت توسعه فناوری نیروگاه های تجدیدپذیر در ایران، گفت: «سلول‌های خورشیدی در بیشتر کشورها از چین وارد می‌شود اما شرکت‌های دانش‌بنیان ما برای بومی‌سازی زنجیره سیلیکون و تولید پنل‌های خورشیدی با راندمان بالا، فعال و دد حال پیشروی هستند؛ همچنین معاونت علمی با پنج شرکت دانش‌بنیان برای تولید مبدل‌های خورشیدی تا سقف یک میلیون کیلووات در همکاری با ساتبا در حال فعالیت است.»

امرایی درباره آینده انرژی خورشیدی در کشور افزود: «مطالعه انجام‌شده برای افق ۱۴۱۴ نشان می‌دهد در یکی از سناریوها، ۸۰ درصد نیاز مصرف جدید انرژی از خورشیدی و ۲۰ درصد از باد تأمین می‌شود. مجموع پیش‌بینی‌ها نیز تحقق ۸۲ گیگاوات ظرفیت تجدیدپذیر در ده سال آینده را نشان می‌دهد؛ یعنی به‌طور متوسط ۸.۲ گیگاوات در سال».

وی تأکید کرد که برای رسیدن به توسعه ۵۰ برابری تجدیدپذیرها، حاکمیت باید در تمامی مراحل تسهیلگری کند؛ از جمله اینکه پیشنهاد می شود در فرمول‌های خرید تضمینی بازنگری شود، در تخصیص تسهیلات تأمین مالی تجدیدپذیرها تسهیل شود و ترخیص تجهیزات از گمرک نیز نیازمند روان‌سازی بیشتر است.

امرایی با اشاره به آغاز فعالیت‌های گسترده در ساختمان‌های اداری و استانداری‌ها برای توسعه نیروگاه های خورشیدی گفت:

«در ۲۲ وزارتخانه و مجموعه زیرنظر ریاست‌جمهوری بیش از ۴۰۰۰ کیلووات نیروگاه خورشیدی طراحی و اجرا شده است. همچنین در ۳۱ استان کشور نصب ۱۰ هزار کیلووات نیروگاه پشت‌بامی در ساختمان استانداری‌ها در حال انجام است.»

وی عنوان کرد: «نیروگاه‌های هیبریدی طراحی شده امکان بهره‌گیری هم‌زمان از مبدل‌های ترکیبی برای ذخیره‌سازی انرژی را می‌دهد و می‌تواند در زمان مدیریت بار به کمک شبکه بیاید.»

در پایان، امرایی اعلام کرد: «اگر مجموعه‌های وزارت نفت تقاضا داشته باشند، شرکت‌های دانش‌بنیان آمادگی کامل دارند که طراحی و اجرای نیروگاه‌های تجدیدپذیر موردنیاز آنها را برعهده بگیرند تا روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در کشور شتاب بگیرد.»

