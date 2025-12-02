​گزارشی از تحول ساختاری و تقویت جایگاه بازنشستگان

یاسر مرادی، عضو هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران، با قدردانی از زحمات پیشکسوتان بانک و با اشاره به اهمیت این نشست گفت: موفقیت امروز بانک صادرات نتیجه سال‌ها تلاش و بنیان‌گذاری ارزشمند نسل‌های گذشته است و ما خود را موظف می‌دانیم که از حقوق و جایگاه بازنشستگان صیانت کنیم.

مرادی در بخش نخست سخنان خود به رویکرد جدید بانک در بازخوانی میراث سازمانی اشاره کرد و تغییر نام شعبه مرکزی به نام مرحوم مفرح را «نماد بازگشت به ارزش‌های اصیل مردم‌داری و همکارمداری در بانک صادرات» دانست. او تأکید کرد: این بازگشت هویتی تنها یک اقدام نمادین نبوده و تلاشی است برای احیای مسیری که با مردمداری، احترام و اتکا به همراهی کارکنان پایه‌گذاری شده بود.

تحول در سرمایه‌گذاری‌ها و صیانت از دارایی‌های بازنشستگان

عضو هیأت مدیره بانک صادرات ایران و رییس هیات امنای موسسه همیاری سپهر در ادامه گزارشی از عملکرد این موسسه و چگونگی صیانت از دارایی‌های بازنشستگان ارائه داد و چند نمونه مهم از بازپس‌گیری املاک، جلوگیری از تضییع حقوق صندوق های حافظ دارایی بازنشستگان و افزایش ارزش دارایی‌ها را تشریح کرد.

او به بازگردانی چند فقره از املاک ارزشمند، جلوگیری از ابطال مالکیت‌ها و پیگیری حقوقی برای ممانعت از تضییع حقوق بازنشستگان اشاره کرد و مطرح کرد: علی رغم تمامی دشواری ها، اجازه تضییع حتی یک ریال از حقوق بازنشستگان عزیز را نداده‌ایم.

اقدامات کلیدی جدید؛ از سهام صندوق تضمین تا افزایش سرمایه دارایی‌ها

از جمله موارد مهم اعلام‌ شده توسط این عضو هیأت‌ مدیره بانک صادرات ایران، دریافت مجوز تاسیس صندوق تضمین جدید از وزارت اقتصاد به نام موسسه همیاری و بانک صادرات بود؛ اقدامی که انشاالله ارزش افزوده قابل‌توجهی برای دارایی بازنشستگان ایجاد می‌کند؛ مرادی همچنین از رشد کم‌نظیر منابع بانک، بهبود کفایت سرمایه، وصول مطالبات بزرگ و ایجاد تراز مثبت در بخش‌های عملیاتی خبر داد و بیان داشت: این موفقیت‌ها محصول همدلی، حمایت و آرامش فضای پیشکسوتان است. از شما می‌خواهیم که همچنان با مدیریت مطالبات و حفظ آرامش در فضای صنفی، ما را در تداوم این مسیر همراهی کنید.

پشتیبانی کامل مدیریت از مطالبات بازنشستگان؛ حمایت عملیاتی و پاسخگویی لحظه‌ای به مطالبه‌ها

در ادامه این نشست، همت‌اله حسین‌زاده سوادی، معاون سرمایه‌های انسانی بانک صادرات ایران با اشاره به حجم هماهنگی‌ها میان بانک‌های عضو اصل ۴۴ و جلسات مشترک برای یکسان‌سازی و ارتقای خدمات بازنشستگان مطرح کرد: مدیران بانک به‌خوبی شرایط بازنشستگان را درک می‌کنند و هرگونه طرح حمایتی در این حوزه با سرعت و همراهی مدیرعامل و اعضای محترم هیئت‌ مدیره تأیید می‌شود و تاکنون نشده که هیأت‌عامل بانک از حمایت مصوبات مربوط به بازنشستگان دریغ کند.

شفاف‌سازی درباره مصوبات و هماهنگی با شورای هماهنگی بانک‌ها

حسین‌زاده همچنین در تشریح روند افزایش پرداخت‌ها و مصوبه اخیر درباره تغییر پرداختی‌ها از ۷۰ درصد به ۱۰۰ درصد اظهار داشت: این پیشنهاد در تیرماه ارائه شد و با حمایت مدیران بانک و پس از استعلام از شورای هماهنگی بانک‌ها، به مرحله اجرا رسید. تمام پرداخت‌ها طبق چارچوب قانونی و با هماهنگی دستگاه‌های بالادستی انجام می‌شود.

گفت‌وگوهای مستقیم و پاسخ‌گویی شفاف

در پایان، نمایندگان کانون‌های استانی و کانون بازنشستگان بانک صادرات ایران پرسش‌ها و دغدغه‌های خود را مطرح کردند و مدیران ارشد بانک نیز پاسخ‌های لازم را ارائه کردند.