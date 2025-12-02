امیر باقری، معاون وزیر اقتصاد در پاسخ سوال ایلنا درباره تصمیمات وزارت اقتصاد نسبت به ناترازی‌ بانک سپه اظهار داشت: وزارت اقتصاد برای بانک سپه برنامه بازآفرینی را طراحی کرده‌ است که مجموعه‌ای از اقدامات درون بانک و اقدامات بیرون از بانک است.

وی ادامه داد: اقدامات درون بانک به این معناست که یک سری تکالیف برای دولت از طرف بانک مرکزی باید در نظر گرفته شود. علاوه بر آن، مجموعه اصلاحات درون خود بانک هم باید انجام شود که عملاً بیزینس بانک تغییر می‌کند و بهتر می‌شود .

معاون امور بانکی وزارت اقتصاد افزود: بانک سپه با قدرت باید کار خود را ادامه دهد و در مسیر اصلاحات قرار بگیرد.

باقری درباره اصلاحات بانک سپه گفت: اقداماتی بیرون از بانک سپه تحت بازآفرینی انجام خواهد شد که از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود و در درون بانک سپه هم کسب و کار بانک تغییر پیدا می‌کند تا رونق بیشتری داشته باشد و مردم و سپرده گذاران از بانک راضی باشند.

