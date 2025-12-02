به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در معامله‌های اولیه روز سه‌شنبه (۱۱ آذر) به‌دنبال ارزیابی فعالان بازار از خطرهای ناشی از حمله‌های پهپادی اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه، افزایش تنش‌های آمریکا و ونزوئلا و انتظارهای متفاوت برای ذخیره‌سازی‌های سوخت آمریکا تثبیت شد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۴ و ۲۷ دقیقه بامداد روز سه‌شنبه به‌وقت گرینویچ با هفت سنت یا ۰.۱ درصد افزایش، به ۶۳ دلار و ۲۴ سنت برای هر بشکه رسید. در همین حال نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۱۰ سنت یا ۰.۲ درصد افزایش، ۵۹ دلار و ۴۲ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.

هر دو شاخص روز دوشنبه (دهم آذر) بیش از یک درصد افزایش یافته بودند، در حالی که نفت خام آمریکا نزدیک به بالاترین سطح دو هفته گذشته قرار داشت.

تحلیلگران مؤسسه ساکسو در یادداشتی برای مشتریان خود نوشتند: نفت در حالی که معامله‌گران منتظر اقدام‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، درباره ونزوئلا و ارزیابی آسیب به پایانه کنسرسیوم خط لوله نفت خزر دریای سیاه بودند، افزایش قیمت خود را حفظ کرد.

کنسرسیوم خط لوله نفت خزر روز دوشنبه اعلام کرد: پس از حمله بزرگ پهپادی اوکراین در ۲۹ نوامبر (هشتم آذر) به تأسیسات این شرکت در پایانه نوورسیسک روسیه واقع در دریای سیاه، بارگیری نفت از یک گوی شناور ازسر گرفته شده است.

روزنامه کومرسانت روسیه به نقل از منابع ناشناس گزارش داد بارگیری نفت از گوی شناور شماره یک از سر گرفته شده، در حالی که گوی شناور شماره ۲ آسیب دیده است.

تحلیلگران مؤسسه ریتربوش اند آسوشیتس (Ritterbusch and Associates) در یادداشتی نوشتند: این اقدام نظامی بیشتر از این نظر ما را تأیید می‌کند که دستیابی به توافق صلح در آینده نزدیک بسیار بعید است و بازارهای گازوئیل منتظر احیای این تأسیسات هستند.

در جبهه مذاکره، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، روز دوشنبه گفت: اولویت‌های کی‌یف حفظ حاکمیت و تضمین ضمانت‌های امنیتی قوی است و اختلاف‌نظرهای سرزمینی همچنان پیچیده‌ترین نقطه اختلاف باقی‌ مانده است.

استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا قرار است روز سه‌شنبه مقام‌های کاخ کرملین را در جریان این موضوع قرار دهد.

سوورو سارکار، سرپرست گروه بخش انرژی بانک دی‌بی‌اس (DBS)، گفت: تنها عامل نوظهور دیگر برای نفت، تنش‌ها در اطراف ونزوئلاست.

وی افزود: در حالی که یک درگیری تمام‌عیار بعید است، رویدادهای جاری می‌تواند کشور را از نظر داخلی بی‌ثبات کند و تولید و صادرات نفت را تهدید کند.

یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد که ترامپ با مشاوران ارشد خود برای بحث درباره پویش فشار بر ونزوئلا گفت‌وگو کرده است.

رئیس‌جمهوری آمریکا روز شنبه (هشتم آذر) بدون اشاره به جزئیات بیشتر گفت: حریم هوایی بالای سر و اطراف ونزوئلا باید به‌طور کامل بسته در نظر گرفته شود.

هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) روز یکشنبه (نهم آذر) به‌دلیل افزایش ترس از مازاد عرضه، بر لغو روزانه ۱۳۷ هزار بشکه از کاهش عرضه داوطلبانه روزانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه‌ای در ماه دسامبر و توقف روند لغو کاهش عرضه در سه ماه نخست سال ۲۰۲۶ تأکید کرد.

سارکار از بانک دی‌بی‌اس بیان کرد: زبان اوپک‌پلاس درباره مدیریت عرضه و انضباط در کوتاه‌مدت همچنان از بهبود قیمت نفت در بازارهای جهانی حمایت می‌کند.

چشم‌اندازهای متناقض درباره داده‌های ذخیره‌سازی‌های نفت خام و فرآورده‌های نفتی آمریکا هم اندکی بر قیمت‌ها تأثیر گذاشت.

نظرسنجی اولیه رویترز از چهار تحلیلگر نشان داد ذخیره‌سازی‌های نفت خام در هفته منتهی به ۲۸ نوامبر (هفتم آذر) کاهش یافته اما ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی افزایش داشته است.

