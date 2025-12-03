خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیست‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب آغاز به کار کرد

بیست‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب آغاز به کار کرد
کد خبر : 1721790
لینک کوتاه کپی شد.

بیست‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران امروز ۱۲ آذر در نمایشگاه بین‌المللی تهران گشایش یافت.

به گزارش ایلنا، بیست و یکمین نمایشگاه صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران، به مدت ۴ روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد بود. این نمایشگاه با هدف رصد آخرین روندها، آشنایی با راهکارهای نوآورانه و هم‌افزایی در مسیر ارتقای حکمرانی آب و افزایش بهره‌وری در سطح ملی برگزار خواهد شد و میزبان حضور ۱۵۰ شرکت داخلی و ۴ شرکت خارجی از کشورهای آلمان، چین و ایتالیا است.

این نمایشگاه به عنوان بزرگ‌ترین گردهمایی فعالان صنعت آب، ازجمله صنعت‌گران، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها، مشاوران، پیمانکاران و مدیران ارشد شناخته می‌شود تا امکان برداشتن گام‌های جدید در راستای توسعه صنعت آب ایران فراهم شود.

فعالانی در حوزه لوله و اتصالات فلزی، مشاوره، شیرآلات صنعتی، پمپ و ماشین آلات دوار، پیمانکاری، تصفیه آب صنعتی، سد و نیروگاه‌های برق آبی، آبیاری و زهکشی، خطوط انتقال آب، لوله واتصالات پلیمری، مواد شیمیایی، رنگ و پوشش، تصفیه آب خانگی، شیرآلات خانگی، نشت‌یابی، سیستم‌های اندازه‌گیری و کنتور و سایر حوزه‌های مرتبط حضور دارند تا امکان برگزاری جلسات میان کسب‌وکارهای مرتبط، معرفی فناوری‌های جدید و جذب سرمایه‌گذاری فراهم شود. این اقدامات در شرایط افزایش نیاز کشور به افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف آب به دلیل خشکسالی ۶ ساله، اهمیتی بیش از دوره‌های پیشین برگزاری نمایشگاه آب دارند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی