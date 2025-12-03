بیستویکمین نمایشگاه بینالمللی صنعت آب آغاز به کار کرد
بیستویکمین نمایشگاه بینالمللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران امروز ۱۲ آذر در نمایشگاه بینالمللی تهران گشایش یافت.
به گزارش ایلنا، بیست و یکمین نمایشگاه صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران، به مدت ۴ روز در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار خواهد بود. این نمایشگاه با هدف رصد آخرین روندها، آشنایی با راهکارهای نوآورانه و همافزایی در مسیر ارتقای حکمرانی آب و افزایش بهرهوری در سطح ملی برگزار خواهد شد و میزبان حضور ۱۵۰ شرکت داخلی و ۴ شرکت خارجی از کشورهای آلمان، چین و ایتالیا است.
این نمایشگاه به عنوان بزرگترین گردهمایی فعالان صنعت آب، ازجمله صنعتگران، شرکتهای دانشبنیان، استارتآپها، مشاوران، پیمانکاران و مدیران ارشد شناخته میشود تا امکان برداشتن گامهای جدید در راستای توسعه صنعت آب ایران فراهم شود.
فعالانی در حوزه لوله و اتصالات فلزی، مشاوره، شیرآلات صنعتی، پمپ و ماشین آلات دوار، پیمانکاری، تصفیه آب صنعتی، سد و نیروگاههای برق آبی، آبیاری و زهکشی، خطوط انتقال آب، لوله واتصالات پلیمری، مواد شیمیایی، رنگ و پوشش، تصفیه آب خانگی، شیرآلات خانگی، نشتیابی، سیستمهای اندازهگیری و کنتور و سایر حوزههای مرتبط حضور دارند تا امکان برگزاری جلسات میان کسبوکارهای مرتبط، معرفی فناوریهای جدید و جذب سرمایهگذاری فراهم شود. این اقدامات در شرایط افزایش نیاز کشور به افزایش بهرهوری و بهینهسازی مصرف آب به دلیل خشکسالی ۶ ساله، اهمیتی بیش از دورههای پیشین برگزاری نمایشگاه آب دارند.