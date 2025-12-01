تأکید استاندار سیستان و بلوچستان و وزیر نفت بر توسعه جایگاههای سیانجی و تأمین سوخت در استان
استاندار سیستان و بلوچستان و وزیر نفت در دیدار مشترک بر اهمیت تأمین مستمر سوخت برای صنایع، کشاورزی و جایگاههای سیانجی تأکید کردند و توسعه زیرساختهای سوختی استان را از اولویتهای راهبردی این وزارتخانه دانستند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان، ظهر روز دوشنبه در دیدار با محسن پاکنژاد، وزیر نفت، با تأکید بر نقش کلیدی تأمین مستمر سوخت در توسعه اقتصادی و ترانزیت استان، گفت: محدودیتهای موجود در سوخترسانی به بخشهای مختلف یکی از چالشهای جدی استان است و نیازمند پیگیری ویژه وزارت نفت است.
وی افزود: تلاشهای انجامشده در هشت ماه گذشته تا حدی محدودیتها را کاهش داده، اما برای بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای استان، اقدامات مستمر و جامع ضروری است. توسعه جایگاههای سیانجی نیز به عنوان اولویت اصلی استان دنبال میشود تا دسترسی ساکنان و بخشهای اقتصادی به این نوع سوخت بهبود یابد.
محسن پاکنژاد، وزیر نفت، با اشاره به اهمیت راهبردی سیستان و بلوچستان، تأکید کرد: توسعه جایگاههای سیانجی و تأمین سوخت استان از اولویتهای اجرایی وزارت نفت است و با همکاری دستگاههای اجرایی و سرمایهگذاران بخش خصوصی، ظرفیتهای انرژی منطقه به حداکثر خواهد رسید. وی افزود که این اقدامات سهم استان در پایداری تأمین سوخت کشور را تقویت میکند.
در پایان نشست، آخرین وضعیت برنامه جامع توسعه استان بررسی شد؛ سندی که چارچوب برنامههای کلان توسعه، از جمله تأمین سوخت و بهرهبرداری از ظرفیتهای اقتصادی و زیرساختی را مشخص میکند و مسیر توسعه متوازن استان را تقویت میکند.