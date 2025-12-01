به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، طبق اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها مبنی بر تعطیلی بانک‌ها در روز سه‌شنبه 11 آذرماه، برای کمک به کاهش ترددهای غیرضرور و کاستن از آلودگی هوا، شعب کشیک بانک صادرات ایران در این روزها از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ فعال بوده و آماده ارائه خدمات بانکی به مشتریان هستند.

همچنین واحدهای فنی و پشتیبانی ستادی این بانک به منظور خدمت‌رسانی به امور ضروری مشتریان دایر هستند.

مشتریان محترم می‌توانند با توجه به ضرورت پرهیز از ترددهای غیرضرور، امور بانکی خود را از طریق اپلیکیشن «سپینو» و سایر درگاه‌های الکترونیکی بانک انجام داده و از حضور غیرضروری در شعب خودداری کنند.

فهرست شعب کشیک استان تهران – سه‌شنبه 11 آذرماه

