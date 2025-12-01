مهم‌ترین ابهامات مردم از جمله نحوه محاسبه سهمیه، مشمولان طرح، نحوه ثبت شکایات و جزئیات مربوط به خودروهای عمومی و شخصی به‌صورت شفاف در بخش سؤالات متداول توضیح داده شده است.

هدف از انتشار این مجموعه، افزایش شفافیت، جلوگیری از انتشار شایعات و کمک به درک بهتر سازوکار جدید عرضه بنزین است. شهروندان می‌توانند برای مشاهده کامل پرسش‌ها و پاسخ‌ها به صفحه سوالات پرتکرار سه نرخی شدن بنزین در وب‌سایت رسمی این شرکت مراجعه کنند.

شایان ذکر است، مرکز پاسخگویی این شرکت نیز به شماره «۰۹۶۲۷» برای دریافت هرگونه پرسش‌ جدید و به‌روزرسانی مستمر این بخش فعال است و هرگونه تغییر، تکمیل یا اصلاح در فرآیند سه‌نرخی شدن بنزین، بلافاصله از طریق همین درگاه و یا دیگر بسترهای اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود.