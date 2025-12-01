خبرگزاری کار ایران
بهره برداری از ۱۱۷۰ نیروگاه خورشیدی حمایتی ۵ کیلوواتی در سراسر کشور

معاون سرمایه گذاری ساتبا گفت: در آیین ملی بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۶۲۲ مگاوات نیروگاه‌ تجدیدپذیر در ۱۵ استان کشور در مجموع ۲۵.۱۱ مگاوات نیروگاه‌ خورشیدی مقیاس کوچک شامل سامانه‌های حمایتی، چاه‌های کشاورزی و نیروگاه‌های انشعابی با سرمایه‌گذاری بیش از ۷۵۳ میلیارد تومان در نقاط مختلف کشور به مدار آمده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، جعفر محمدنژاد سیگارودی در مراسم بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۶۲۲ مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر، از بهره‌برداری مجموعه‌ای از سامانه‌های کوچک خورشیدی در سراسر کشور خبر داد و گفت: در جریان بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۶۲۲ مگاوات نیروگاه‌ تجدیدپذیر در ۱۵ استان کشور در مجموع ۲۵.۱۱ مگاوات نیروگاه‌ خورشیدی مقیاس کوچک شامل سامانه‌های حمایتی، چاه‌های کشاورزی و نیروگاه‌های انشعابی با سرمایه‌گذاری بیش از ۷۵۳ میلیارد تومان در نقاط مختلف کشور به مدار آمده است.

وی ادامه داد: توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک و انشعابی در گسترش انرژی پاک و تقویت پایداری شبکه برق کشور، نقش بسزایی داشته و این نوع نیروگاه‌ها نقشی کلیدی در برق‌رسانی، کاهش آلایندگی و توانمندسازی خانوارها و رونق بخش کشاورزی دارند و ساتبا توسعه این نوع نیروگاه ها را به‌صورت جدی و پیوسته دنبال می‌کند.

معاون سرمایه گذاری ساتبا خاطرنشان کرد: در این میان، ۱۱۷۰ نیروگاه خورشیدی حمایتی پنج کیلوواتی، ۱۲۷ واحد نیروگاه خورشیدی انشعابی بر روی چاه‌های کشاورزی، ۱۴۴ واحد نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک انشعابی، ۵ واحد مقیاس کوچک در شهرک‌های صنعتی و ۸ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ساختماهای دستگاه‌های اجرایی کشور به بهره‌برداری رسیده است؛ مجموع ظرفیت این طرح‌ها ۲۵.۱۱ مگاوات است که با سرمایه‌گذاری بیش از ۷۵۳ میلیارد تومان در مدار قرار گرفته‌اند.

محمدنژاد سیگارودی با تأکید بر اهمیت توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک و انشعابی در گسترش انرژی پاک و تقویت پایداری شبکه برق کشور، گفت: این نوع نیروگاه‌ها نقشی کلیدی در برق‌رسانی، کاهش آلایندگی و توانمندسازی خانوارها و بخش کشاورزی دارند و ساتبا توسعه آن‌ها را به‌صورت جدی و پیوسته دنبال می‌کند.

معاون سرمایه‌گذاری ساتبا افزود: برنامه‌های حمایتی دولت و ساتبا موجب افزایش استقبال سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران از احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک شده و این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی یادآور شد: در این آیین، ۴۴۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی به بهره‌برداری رسید و برای تحقق این امر هماهنگی گسترده‌ای با نهادهای ذیربط برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی انجام شده است. 

محمدنژاد سیگارودی افزود: ساتبا از طریق صندوق‌ها و پلتفرم‌هایی که آمادگی اعلام کرده‌اند، فرصت استفاده از انرژی خورشیدی را برای خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی در سراسر کشور و نیز شهرها و روستاها فراهم خواهد کرد.

وی تأکید کرد: با تلاش‌های گسترده وزارت نیرو و ساتبا، برنامه‌ریزی‌ها به سمت تحقق اهداف تعیین‌شده پیش می‌رود و روند توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک و خورشیدی با شتاب ادامه خواهد داشت.

