ازسرگیری عملیات در میدان گازی خورمور عراق

وزارت برق اقلیم کردستان اعلام کرد که عملیات در میدان گازی خورمور پس از حمله پهپادی و توقف تولید، از سر گرفته شده و انتقال گاز به نیروگاه‌ها آغاز شده است.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، وزارت برق عراق روز یکشنبه (دهم آذر) اعلام کرد عملیات در میدان گازی خورمور از ساعت ۲ بامداد یکشنبه (۲۳ شنبه به‌وقت گرینویچ) از سر گرفته شده و انتقال گاز به نیروگاه‌ها نیز از همان زمان آغاز شده است.

میدان گازی خور مور، یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های گازی در اقلیم کردستان، منابع تولید برق منطقه‌ای را تأمین می‌کند.

شرکت دانا گاز، مجری طرح مشترک میدان گازی خورمور اقلیم کردستان عراق، روز پنجشنبه هفته گذشته (هشتم آذر) اعلام کرد: یک موشک به مخزن ذخیره‌سازی در این میدان گازی برخورد کرده و منجر به توقف تولید و قطعی گسترده برق شده است.

هیچ ادعای فوری مبنی بر پذیرش مسئولیت این حمله وجود ندارد و مقام‌ها درباره عوامل این حمله اظهارنظری نکرده‌اند.

این حمله مهم‌ترین حمله از زمان مجموعه‌ای از حمله‌های پهپادی در ماه ژوئیه بوده است که به میدان‌های نفتی اقلیم کردستان عراق اصابت کرد و تولید نفت در این منطقه را روزانه حدود ۱۵۰ هزار بشکه کاهش داد.

شرکت‌های آمریکایی در بخش انرژی دولت منطقه‌ای کردستان عراق در شمال این کشور سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی دارند.

