خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حل مشکلات آب کشور با کار جمعی و گوش شنوا ممکن است

حل مشکلات آب کشور با کار جمعی و گوش شنوا ممکن است
کد خبر : 1721576
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در نشست رؤسا و کارشناسان حوضه‌های آبریز، با تأکید بر نقش باور جمعی در مدیریت منابع آب گفت: دوران مدیریت‌های فردمحور پایان یافته و مسیر حل مسائل از همکاری، شنیدن و شنیده شدن و تقویت تعامل بین حوضه‌ها عبور می‌کند. وی ایجاد حس ارزشمندی و تبدیل اقدامات به بهبود مستمر اقدامات را شرط پیشرفت عنوان کرد.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، حمیدرضا جانباز، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، در نشست با رؤسا، معاونان و کارشناسان حوضه‌های آبریز اظهار داشت: ما بر انسان‌ها مدیریت می‌کنیم و باید بپذیریم که داشتن اختلاف‌نظر طبیعی است؛ مانند یک مدیریت در یک خانه که فرزندان نباید مثل والدین فکر کنند. کارکنان نیز نباید کاملاً مانند مدیرعامل فکر کنند.

جانباز ادامه داد: در جلسات، اختلاف‌نظر باید در حدی باشد که موجب بالندگی شود. ما اول باید گوش شنوا داشته باشیم؛ به قول مولانا «آدمی فربه شود از راه گوش». ما باید حرف‌های یکدیگر را بشنویم و به هم اعتنا کنیم.

معاون وزیر نیرو با انتقاد از کاهش توجه در روابط اجتماعی گفت: این یک واقعیت تلخ است که بخشی از جامعه ما زیر فشارهای مختلف، به سمت بی‌اعتنایی رفته است. ما باید این حس را ایجاد کنیم که همکاران ما دیده شوند و بدانند که برای سازمان مهم هستند. در کنار رسیدگی به مسائل رفاهی، مهم این است که همکاران احساس کنند کارشان برای سازمان اهمیت دارد.

وی درباره تعامل بین حوضه‌های مختلف آبریز تصریح کرد: اگر بتوانیم نواقصی را که اشاره شد در تعامل بین حوضه‌ها برطرف کنیم، راه به جلو باز می‌شود. من تعبیری دارم که اگر این اقدامات تبدیل به بهبود مستمر نشود، نتیجه خاصی نخواهد داشت.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با تأکید بر پایان دوران مدیریت‌های قهرمان‌محور گفت: حل مشکلات یک تنه ممکن نیست. اگر من و شما با هم پیمان ببندیم که مسائل را مشترکاً حل کنیم ـ من گوش شنوا داشته باشم و شما نیز کمک کنید ـ این جمع می‌تواند مشکلات را حل کند.

جانباز بیان داشت: نقش من نقش تنظیم‌کننده و حمایتی است؛ هرچند سیاست‌های مدیر ارشد اهمیت دارد و در کشورهای در حال توسعه سبک مدیریتی بسیار اثرگذار است، اما باید با هم کار را پیش ببریم.

وی خاطرنشان کرد: اگر کار خوبی در زمان ما انجام شد، همه باید احساس کنیم متعلق به همه ماست. و اگر خدای نکرده جایی نتوانستیم کار مثبتی انجام دهیم، با حضور شما ان‌شاءالله جبران خواهد شد.

گفتنی است، در این جلسه رؤسای حوضه‌های آبریز فلات مرکزی و شرقی، سفیدرود بزرگ، کارون بزرگ و حوضه‌های جنوبی و زاینده‌رود با معرفی معاونان و کارشناسان حوضه مربوطه، به بیان دیدگاه‌ها، چالش‌های پیش رو و پیشنهادات خود پرداختند. مقرر شد جلسه مدیرعامل با مدیران و همکاران سایر حوضه‌های آبریز، در روز دیگری برگزار شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی