حل مشکلات آب کشور با کار جمعی و گوش شنوا ممکن است
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در نشست رؤسا و کارشناسان حوضههای آبریز، با تأکید بر نقش باور جمعی در مدیریت منابع آب گفت: دوران مدیریتهای فردمحور پایان یافته و مسیر حل مسائل از همکاری، شنیدن و شنیده شدن و تقویت تعامل بین حوضهها عبور میکند. وی ایجاد حس ارزشمندی و تبدیل اقدامات به بهبود مستمر اقدامات را شرط پیشرفت عنوان کرد.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، حمیدرضا جانباز، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، در نشست با رؤسا، معاونان و کارشناسان حوضههای آبریز اظهار داشت: ما بر انسانها مدیریت میکنیم و باید بپذیریم که داشتن اختلافنظر طبیعی است؛ مانند یک مدیریت در یک خانه که فرزندان نباید مثل والدین فکر کنند. کارکنان نیز نباید کاملاً مانند مدیرعامل فکر کنند.
جانباز ادامه داد: در جلسات، اختلافنظر باید در حدی باشد که موجب بالندگی شود. ما اول باید گوش شنوا داشته باشیم؛ به قول مولانا «آدمی فربه شود از راه گوش». ما باید حرفهای یکدیگر را بشنویم و به هم اعتنا کنیم.
معاون وزیر نیرو با انتقاد از کاهش توجه در روابط اجتماعی گفت: این یک واقعیت تلخ است که بخشی از جامعه ما زیر فشارهای مختلف، به سمت بیاعتنایی رفته است. ما باید این حس را ایجاد کنیم که همکاران ما دیده شوند و بدانند که برای سازمان مهم هستند. در کنار رسیدگی به مسائل رفاهی، مهم این است که همکاران احساس کنند کارشان برای سازمان اهمیت دارد.
وی درباره تعامل بین حوضههای مختلف آبریز تصریح کرد: اگر بتوانیم نواقصی را که اشاره شد در تعامل بین حوضهها برطرف کنیم، راه به جلو باز میشود. من تعبیری دارم که اگر این اقدامات تبدیل به بهبود مستمر نشود، نتیجه خاصی نخواهد داشت.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با تأکید بر پایان دوران مدیریتهای قهرمانمحور گفت: حل مشکلات یک تنه ممکن نیست. اگر من و شما با هم پیمان ببندیم که مسائل را مشترکاً حل کنیم ـ من گوش شنوا داشته باشم و شما نیز کمک کنید ـ این جمع میتواند مشکلات را حل کند.
جانباز بیان داشت: نقش من نقش تنظیمکننده و حمایتی است؛ هرچند سیاستهای مدیر ارشد اهمیت دارد و در کشورهای در حال توسعه سبک مدیریتی بسیار اثرگذار است، اما باید با هم کار را پیش ببریم.
وی خاطرنشان کرد: اگر کار خوبی در زمان ما انجام شد، همه باید احساس کنیم متعلق به همه ماست. و اگر خدای نکرده جایی نتوانستیم کار مثبتی انجام دهیم، با حضور شما انشاءالله جبران خواهد شد.
گفتنی است، در این جلسه رؤسای حوضههای آبریز فلات مرکزی و شرقی، سفیدرود بزرگ، کارون بزرگ و حوضههای جنوبی و زایندهرود با معرفی معاونان و کارشناسان حوضه مربوطه، به بیان دیدگاهها، چالشهای پیش رو و پیشنهادات خود پرداختند. مقرر شد جلسه مدیرعامل با مدیران و همکاران سایر حوضههای آبریز، در روز دیگری برگزار شود.