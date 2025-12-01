خبرگزاری کار ایران
ضرورت ذخیره‌سازی برق در منازل/ دعوت از مردم برای راه‌اندازی پنل‌های خورشیدی بر پشت‌بام‌ها
وزیر نیرو بر ضرورت استفاده از ذخیره‌سازها در منازل تاکید کرد و گفت: به‌زودی نظام بانکی در این زمینه تسهیلات لازم را در نظر خواهد گرفت و این امر کمک خواهد کرد مردم بتوانند از ذخیره سازها در خانه های خود بهره مند شوند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عباس علی‌آبادی در حاشیه مراسم آغاز بهره‌برداری از ۴۴۵ مگاوات و عملیات اجرایی ۱۷۷ مگاوات در ۹۰ ساختگاه ارزش پروژه‌های در دست بهره برداری در جمع خبرنگاران از رسیدن ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر به ۱۱ هزار مگاوات تا تابستان سال آینده خبر داد و گفت: اکنون کشور به کارگاه بزرگی در زمینه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تبدیل شده است.

وی ادامه داد: بهره برداری فقط مختص طرح های تجدیدپذیر نیست و طرح های آب و برق و خطوط انتقال نیز در حال اجرا است.

وزیر نیرو در خصوص همکاری با سایر کشورها، افزود: ما دست همه کسانی که در سرتاسر جهان آماده همکاری با ما هستند؛ به جز کشورهای قانون‌شکن را می‌فشاریم.

علی آبادی افزود: اکنون  همکاری‌های بسیار خوبی در حوزه‌های مختلف، به ویژه در زمینه فناوری و هوش مصنوعی، با شرکت‌های خارجی در حال انجام است و امیدواریم به زودی اخبار خوبی را به مردم عزیزمان تقدیم کنیم.

وی درباره زمان محقق شدن اهداف تعیین شده در زمینه تجدیدپذیرها، خاطرنشان کرد: این اهداف تابع شرایط مختلفی هستند. هدف‌گذاری و تلاش می‌کنیم تا منابع مالی لازم را تأمین کنیم.

وزیر نیرو گفت: کار اصلی ما جذاب‌سازی محیط کسب‌وکار برای جذب سرمایه بخش خصوصی است که تا کنون موفق بوده است.

علی‌آبادی درباره تحقق اهداف هفتم، افزود: پیش‌بینی می‌کنم تا پایان برنامه، به ۳۰ هزار مگاوات انرژی های تجدیدپذیر خواهیم رسید و در تابستان سال آینده به عدد ۱۱ هزار مگاوات خواهیم رسید. بعد از انعقاد قرارداد با سرمایه‌گذاران، اطلاعات دقیق‌تری ارائه خواهیم داد.

وی ادامه‌داد: ما برنامه‌های گسترده‌ای برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله نصب ذخیره‌سازها در سطح شبکه و در منازل مردم داریم. به زودی، پروژه‌ای به ظرفیت ۲۰ مگاوات افتتاح خواهیم کرد که با استفاده از فناوری‌های بومی ساخته شده است.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه اولویت استفاده از ظرفیت‌های تجدیدپذیر استان‌های تولیدکننده هستند، گفت: در صورت مازاد تولید در این استان‌ها، انرژی‌های مازاد نیاز مصرفی استان به سایر استان‌ها صادر خواهد شد.

علی آبادی از هموطنان دعوت کرد نسبت به راه‌اندازی پنل‌های خورشیدی بر پشت بام‌های خانه‌هایشان اقدام کنند تا هیچ نگرانی‌ در حوزه تامین برق مصرفی خود نداشته باشند.

وزیر نیرو بر ضرورت استفاده از ذخیره‌سازها در منازل تاکید کرد و گفت: به‌زودی نظام بانکی در این زمینه تسهیلات لازم را در نظر خواهد گرفت و این امر کمک خواهد کرد مردم بتوانند از ذخیره سازها در خانه های خود بهره مند شوند.

وی با اشاره به فراهم شدن امکان صادرات برق تجدیدپذیر گفت: بخش خصوصی می تواند در این زمینه یا برق تولیدی را در بورس عرضه کنند یا صادر کنند.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: برای صادرات برق تجدیدپذیرها مشکلی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه پویش ایران آباد، موفق و امیدآفرین بوده است ابراز امیدواری کرد که بتوانیم به همه وعده‌های خود در این راستا عمل کنیم.

