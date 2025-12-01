خبرگزاری کار ایران
«یوز» رکورد شکست؛

پرفروش‌ترین پویانمایی تاریخ سینمای ایران با حمایت بانک صادرات ایران

کد خبر : 1721506
​انیمیشن سینمایی «یوز» با پشتوانه و حمایت بانک صادرات ایران، با عبور از مرز ۷۰ میلیارد تومان فروش و جذب بیش از یک‌میلیون مخاطب، عنوان پرفروش‌ترین پویانمایی تاریخ سینمای ایران را از آن خود کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، نمایش این انیمیشن در سینماهای سراسر کشور با استقبال گسترده کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها همراه بوده است. در کنار اکران عمومی، به همت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی نیز امکان اکران دانش‌آموزی از طریق سامانه Esayar.ir فراهم شده؛ طرحی که تاکنون با مشارکت قابل توجه دانش‌آموزان، شمار مخاطبان این اثر را از مرز یک‌میلیون نفر فراتر برده است. ارزش گیشه «یوز» تنها حدود دو ماه پس از آغاز اکران از ۷۰ میلیارد تومان گذشته و این اثر را در فهرست پرفروش‌ترین تولیدات سازمان سینمایی سوره قرار داده است. 

پیش از این، «یوز» با آغاز اکران‌های سیار در شهرهای فاقد سینما و مناطق کمتر برخوردار، دامنه دسترسی مخاطبان خود را به‌طور چشمگیری گسترش داده بود؛ طرحی که با استقبال چشمگیر مدارس، خانواده‌ها و فعالان فرهنگی مواجه شد و نقش مهمی در معرفی این پویانمایی به جامعه مخاطبان جوان ایفا کرد. همچنین برنامه اردوی دانش‌آموزی «یوز» و رونمایی از تیزر ویژه مدارس بر محبوبیت این انیمیشن افزود و مسیر اکران‌های آموزشی و فرهنگی آن را هموارتر کرد. 

در قالب طرح‌های مرتبط با اکران مدرسه‌ای، بانک صادرات ایران با هدف ایجاد فرصت برابر فرهنگی برای کودکان سراسر کشور، حمایت ویژه‌ای از گسترش این برنامه‌ها به عمل آورد. هم‌افزایی ایجادشده میان بانک، حوزه هنری و گروه سازندگان، باعث شد «یوز» در مدت کوتاهی به یکی از پرمخاطب‌ترین و اثرگذارترین محصولات فرهنگی سال تبدیل شود. 

داستان‌پردازی ماجراجویانه، استفاده از عنصر طنز و خلق یک قهرمان کارتونی الهام‌گرفته از یوزپلنگ ایرانی «یوز» را به اثری جذاب برای طیف گسترده‌ای از مخاطبان، به‌ویژه رده سنی کودک و نوجوان تبدیل کرده است. این انیمیشن به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه توسط سازمان سینمایی سوره و ویستامدیا تولید شده و نخستین پویانمایی سه‌بعدی سینمای ایران با محوریت حیات‌وحش به شمار می‌رود. 

«یوز» نخستین فیلم سینمایی حوزه کودک و نوجوان است که با حمایت بانک صادرات ایران تولید شده؛ مشارکتی که نشان‌دهنده پیوند عملی اقتصاد و فرهنگ و بخشی از برنامه جامع بانک در تحقق مسئولیت اجتماعی، ترویج ارزش‌های انسانی، حفاظت از محیط‌زیست و حمایت از تولیدات فرهنگی داخلی است. بانک صادرات ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین نهادهای مالی کشور، همواره نقش مؤثری در پشتیبانی از برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در کنار فعالیت‌های اقتصادی خود ایفا کرده است.

