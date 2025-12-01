بازگشت مقتدرانه پتروشیمی فنآوران بر مدار رشد پس از بزرگترین اورهال تاریخ شرکت
گزارشهای عملکرد مالی پتروشیمی فنآوران تا پایان آبانماه، از جهشی بیسابقه در فروش ماهانه و دورهای حکایت دارد.
به گزارش ایلنا، پتروشیمی فنآوران در آبان ماه، سروصدای زیادی به پا کرده است. این مجموعه بهتازگی بزرگترین عملیات اورهال تاریخ خود را با موفقیت پشت سر گذاشته و حالا نتایجش را دیده است. درآمد فنآوران در آبان ماه نسبت به سال گذشته، بیش از دو برابر رشد کرده است و درآمدهای کلی شرکت تا این ماه هم از مرز ۱۰۵ همت گذشته است. کارشناسان میگویند این موفقیت بزرگ، نتیجهٔ برنامهریزی درست شرکت برای رسیدن به تولید پایدار و استفاده از حداکثر ظرفیت کارخانه است.
خروج موفق در سایه تعمیرات اساسی و تضمین پایداری تولید
پتروشیمی فنآوران ماهها مشغول دوره اورهال یا تعمیرات اساسی بود که در تاریخ این شرکت بیسابقه بوده است که در نهایت در گزارشهای آبان ماه، نتیجهٔ این زحمات مشخص شد. در این تعمیرات، که شامل بازسازی کامل کوره ریفرمر و کمپرسورهای سنتز بود، قطعاتی که بیش از ده سال کار کرده بودند، نوسازی شدند تا تولید شرکت قطع نشود.
هدف اصلی از این اقدام این بود که شرکت بتواند بدون وقفه و با حداکثر توان روزانه بیش از ۳۲۰۰ تن تولید داشته باشد. آمارهای آبان ماه ۱۴۰۴ به خوبی نشان داد که شرکت به این هدف رسیده است و این اقدامات اساسی، در بلندمدت وضعیت عملیاتی و مالی شرکت را قویتر خواهد کرد. در واقع، با این تعمیرات موفق، دیگر نگران توقفهای ناگهانی تولید در آینده نخواهند بود.
جهش ۱۳۶ درصدی در درآمد ماهانه
عملکرد شرکت در آبان ماه امسال یک نقطه عطف بود و نشان داد که پتروشیمی فنآوران با قدرت برگشته است. درآمد فروش آنها در آبان ماه ۱۴۰۴ به حدود ۱۶۵۷ میلیارد تومان رسید. اگر این رقم را با درآمد آبان سال قبل که حدود ۷۰۱ میلیارد تومان بود مقایسه کنیم، میبینیم که درآمد بیش از ۱۳۶ درصد رشد کرده و به عبارتی بیش از دو برابر شده است.
این افزایش درآمد بزرگ، فقط به خاطر گران شدن محصولات نیست، بلکه شرکت توانسته است بعد از آن تعمیرات موفق، حجم فروش متانول صادراتی خود را بهسرعت بالا ببرد و در آبان ماه ۷۲,۵۵۰ تن متانول بفروشد.
جالب اینجاست که درآمد آبان ماه حتی نسبت به ماه مهر هم حدود ۴۴ درصد بیشتر شده، که نشان میدهد با راهاندازی کامل واحدها، سرعت تولید و فروش شرکت هر روز بیشتر میشود.
مقایسه تجمیعی ۸ ماهه
اگر به گزارش کلی عملکرد مالی فنآوران در ۸ ماه اول سال تا پایان آبان نگاه کنیم، متوجه میشویم که روند رشد شرکت همچنان حفظ شده است.
درآمد کل شرکت در این ۸ ماه به رقم چشمگیر حدود ۱۰ هزار و ۵۵۴ میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، این درآمد حدود ۸ هزار و ۱۱۳ میلیارد تومان بود. این مقایسه نشان میدهد که درآمد کل شرکت حدود ۳۰.۱ درصد افزایش داشته است.
نکته مهم اینجاست که این رشد ۳۰ درصدی در شرایطی به دست آمده که شرکت بخش زیادی از تابستان و پاییز را مشغول اورهال بوده و تولیدش کم شده بود. بنابراین، با توجه به اینکه شرکت اکنون با ظرفیت کامل کار میکند، انتظار میرود این روند رشد ادامه پیدا کند و سود شرکت در ماههای آینده خیلی بیشتر از قبل جهش پیدا کند.
تثبیت موقعیت در بازارهای جهانی
تحلیلگران بازار بورس، گزارش عالی آبانماه فنآوران را یک اتفاق گذرا نمیدانند، بلکه معتقدند این شرکت وارد مرحله جدیدی از رشد و پیشرفت واقعی شده است.
چون تعمیرات اساسی با موفقیت تمام شده، شرکت میتواند با خیال راحت حداکثر تولید روزانه را داشته باشد و مطمئن باشد که در ماههای آینده تولیدش بدون وقفه ادامه پیدا میکند.
همه این عوامل باعث شدهاند که سهام فنآوران در بورس تهران جذابیت بیشتری پیدا کند. انتظار میرود که مجموعه با تمام توان خود کار کند و با استفاده از قیمتهای خوب جهانی متانول، تا پایان سال مالی رکورد بیسابقهای در درآمد و سود ثبت کند.